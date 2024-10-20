В России к Новому году взлетят цены на электронику

«Известия»: цены на электронику в России вырастут на 10-15% к концу года
© Служба новостей «URA.RU»
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Россиян предупредили о росте цен на электронные гаджеты к Новому году
Россиян предупредили о росте цен на электронные гаджеты к Новому году Фото:

К Новому году в России прогнозируется рост цен на ноутбуки и другие виды электроники на 10–15%. Это связано с повышением стоимости логистики перевозок, ослаблением курса рубля, а также ростом цен на комплектующие материалы. Об этом рассказал коммерческий директор «Холодильник.ру» Алексей Погудалов.

«Мы видим, что рост есть. Многие производители электроники и бытовой техники уже объявили о повышении цен до 15%. Это связано со сложной логистикой, увеличением ее стоимости, а также курсом доллара, который вырос и прогнозируемо будет продолжать расти», — заявил Погудалов в интервью «Известиям». Он также отметил, что к подорожанию привело увеличение стоимости запчастей.

Помимо этого, специалисты отмечают, что несмотря на рост цен, производители и ритейлеры стараются сохранить объемы продаж, предлагая различные маркетинговые акции и скидки. В частности, представители компаний «М.Видео — Эльдорадо» и diHouse подтвердили, что первые партии товаров по новым ценам уже закуплены и будут доступны к новогодним распродажам.

Ранее «Парламентская газета» предупредила россиян о росте цен на электронику и бытовую технику. Уточняется, что прежде всего подорожает иностранная техника и электроника, а также товары, которых осталось мало на складах.

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К Новому году в России прогнозируется рост цен на ноутбуки и другие виды электроники на 10–15%. Это связано с повышением стоимости логистики перевозок, ослаблением курса рубля, а также ростом цен на комплектующие материалы. Об этом рассказал коммерческий директор «Холодильник.ру» Алексей Погудалов. «Мы видим, что рост есть. Многие производители электроники и бытовой техники уже объявили о повышении цен до 15%. Это связано со сложной логистикой, увеличением ее стоимости, а также курсом доллара, который вырос и прогнозируемо будет продолжать расти», — заявил Погудалов в интервью «Известиям». Он также отметил, что к подорожанию привело увеличение стоимости запчастей. Помимо этого, специалисты отмечают, что несмотря на рост цен, производители и ритейлеры стараются сохранить объемы продаж, предлагая различные маркетинговые акции и скидки. В частности, представители компаний «М.Видео — Эльдорадо» и diHouse подтвердили, что первые партии товаров по новым ценам уже закуплены и будут доступны к новогодним распродажам. Ранее «Парламентская газета» предупредила россиян о росте цен на электронику и бытовую технику. Уточняется, что п режде всего подорожает иностранная техника и электроника, а также товары, которых осталось мало на складах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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