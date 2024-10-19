19 октября 2024

«Выпили по две бутылки»: отравившиеся в Шарташском лесопарке подростки праздновали день рождения

Прохожий купил 20 бутылок коктейля детям, госпитализированным в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Подросткам купили 20 бутылок алкогольного коктейля
Подросткам купили 20 бутылок алкогольного коктейля Фото:

Трое подростков, которых накануне увезли на скорой из Шарташского лесопарка (Екатеринбург), отмечали день рождения. Плохо им стало от коктейлей, которые до этого им купил прохожий, рассказал URA.RU источник.

«Дети пошли праздновать день рождения малознакомой девочки. В районе „Синих камней“ зашли в „Красное и Белое“, какой-то прохожий купил им 20 бутылок алкогольного коктейля. Оттуда пошли в парк, выпили буквально по две бутылки, почувствовали себя плохо. Врачей вызвали случайные очевидцы», — поделился собеседник.

Пострадавшие — 14-летний мальчик и две девочки (13 и 17 лет). Все они сейчас находятся в областном токсикологическом центре. Девочки — в реанимации, но угрозы их жизням нет. Полиция опрашивает родителей пострадавших подростков, проверку ведут также Следственный комитет и прокуратура.

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Трое подростков, которых накануне увезли на скорой из Шарташского лесопарка (Екатеринбург), отмечали день рождения. Плохо им стало от коктейлей, которые до этого им купил прохожий, рассказал URA.RU источник. «Дети пошли праздновать день рождения малознакомой девочки. В районе „Синих камней“ зашли в „Красное и Белое“, какой-то прохожий купил им 20 бутылок алкогольного коктейля. Оттуда пошли в парк, выпили буквально по две бутылки, почувствовали себя плохо. Врачей вызвали случайные очевидцы», — поделился собеседник. Пострадавшие — 14-летний мальчик и две девочки (13 и 17 лет). Все они сейчас находятся в областном токсикологическом центре. Девочки — в реанимации, но угрозы их жизням нет. Полиция опрашивает родителей пострадавших подростков, проверку ведут также Следственный комитет и прокуратура.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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