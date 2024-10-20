В Вильнюсе (Литва) утром 20 октября сообщали о пожаре на территории военного ведомства страны. По информации журналистов, неизвестные подожгли дверь. Это второй похожий случай за неделю.
«По данным Delfi, в 7.13 в Министерстве обороны Литвы сработала сигнализация. Дежурный заметил дым на первом этаже здания, пламени не было видно. Горела входная дверь здания. Пожар был быстро потушен», — уточнили авторы материала. Пожарные расчеты были оперативно приведены в состоянии готовности.
До этого неделей ранее сообщалось о пожаре, недалеко от расположения министерства. Тогда подожгли дверь местного кафе. Пока не сообщается, могут ли эти случаи быть связанными.
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