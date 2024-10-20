Происшествия Неизвестные подожгли дверь Минобороны Литвы. Фото 20 октября 2024 в 13:50 Размер текста - 17 + В Литве пожарные ликвидировали возгорание внутри помещения Минобороны страны (архивное фото) Фото: Альбина Золотухина © URA.RU В Вильнюсе (Литва) утром 20 октября сообщали о пожаре на территории военного ведомства страны. По информации журналистов, неизвестные подожгли дверь. Это второй похожий случай за неделю. В Литве неизвестные подожгли дверь помещения Минобороны Литвы Фото: telegram-канал Delfi Литва «По данным Delfi, в 7.13 в Министерстве обороны Литвы сработала сигнализация. Дежурный заметил дым на первом этаже здания, пламени не было видно. Горела входная дверь здания. Пожар был быстро потушен», — уточнили авторы материала. Пожарные расчеты были оперативно приведены в состоянии готовности. До этого неделей ранее сообщалось о пожаре, недалеко от расположения министерства. Тогда подожгли дверь местного кафе. Пока не сообщается, могут ли эти случаи быть связанными. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Вильнюсе (Литва) утром 20 октября сообщали о пожаре на территории военного ведомства страны. По информации журналистов, неизвестные подожгли дверь. Это второй похожий случай за неделю. «По данным Delfi, в 7.13 в Министерстве обороны Литвы сработала сигнализация. Дежурный заметил дым на первом этаже здания, пламени не было видно. Горела входная дверь здания. Пожар был быстро потушен», — уточнили авторы материала. Пожарные расчеты были оперативно приведены в состоянии готовности. До этого неделей ранее сообщалось о пожаре, недалеко от расположения министерства. Тогда подожгли дверь местного кафе. Пока не сообщается, могут ли эти случаи быть связанными. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям