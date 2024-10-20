Неизвестные подожгли дверь Минобороны Литвы. Фото

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В Литве пожарные ликвидировали возгорание внутри помещения Минобороны страны (архивное фото) Фото:

В Вильнюсе (Литва) утром 20 октября сообщали о пожаре на территории военного ведомства страны. По информации журналистов, неизвестные подожгли дверь. Это второй похожий случай за неделю.

В Литве неизвестные подожгли дверь помещения Минобороны Литвы
В Литве неизвестные подожгли дверь помещения Минобороны Литвы
Фото:

«По данным Delfi, в 7.13 в Министерстве обороны Литвы сработала сигнализация. Дежурный заметил дым на первом этаже здания, пламени не было видно. Горела входная дверь здания. Пожар был быстро потушен», — уточнили авторы материала. Пожарные расчеты были оперативно приведены в состоянии готовности.

До этого неделей ранее сообщалось о пожаре, недалеко от расположения министерства. Тогда подожгли дверь местного кафе. Пока не сообщается, могут ли эти случаи быть связанными.

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В Вильнюсе (Литва) утром 20 октября сообщали о пожаре на территории военного ведомства страны. По информации журналистов, неизвестные подожгли дверь. Это второй похожий случай за неделю. «По данным Delfi, в 7.13 в Министерстве обороны Литвы сработала сигнализация. Дежурный заметил дым на первом этаже здания, пламени не было видно. Горела входная дверь здания. Пожар был быстро потушен», — уточнили авторы материала. Пожарные расчеты были оперативно приведены в состоянии готовности. До этого неделей ранее сообщалось о пожаре, недалеко от расположения министерства. Тогда подожгли дверь местного кафе. Пока не сообщается, могут ли эти случаи быть связанными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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