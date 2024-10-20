Европа стремится завершить украинский конфликт любыми средствами, кроме капитуляции Киева. На Западе и в самой Украине начинают признавать, что ВСУ не хватит сил и возможностей, чтобы вернуть утраченные земли. Об этом пишет агентство Bloomberg.
«Европейские страны, столкнувшиеся с экономическими и энергетическими проблемами, отчаянно хотят положить конец конфликту на любых условиях, кроме полной капитуляции Украины», — говорится в материале агентства. Там добавили, что российские войска контролируют пятую часть украинской территории, и, несмотря на усилия, ВСУ не удается изменить эту ситуацию.
Европейские страны, сталкивающиеся с экономическими трудностями, хотят закончить конфликт, и возможные изменения в американской политике могут лишь усугубить ситуацию. Поставки боеприпасов на Украину замедляются, а санкции против России проваливаются из-за нехватки решимости на Западе. В Киеве все больше начинают обсуждать возможность переговоров, признавая, что вернуть утраченные земли им не получится. В результате 2024 год обещает быть тяжелым для Украины и успешным для России, заключил автор.
Канцлер Германии Олаф Шольц 16 октября сообщил о рассматриваемых вариантах прекращения конфликта на Украине, подчеркнув поддержку союзников для обороноспособности Киева. В своей речи в бундестаге он выразил готовность обсудить мирное урегулирование с президентом России Владимиром Путиным, при этом отметив важность согласования действий с Киевом.
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