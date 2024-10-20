Не дожил один день до юбилея: скончался актер и танцовщик Анатолий Гридин

Умер актер из «Женитьбы Бальзаминова» Анатолий Гридин
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Анатолий Гридин скончался в возрасте 94 лет
Анатолий Гридин скончался в возрасте 94 лет Фото:

Ночью в возрасте 94 лет скончался заслуженный артист России, актер и танцовщик Анатолий Гридин. Данную информацию подтвердили в Мариинском театре. 20 октября артист должен был отпраздновать 95-летие.

«Ушел из жизни Анатолий Гридин», — сообщает «Ридус». Там добавили, что артисту на момент смерти было 94 года. Гридин родился в октябре 1929 года и, обучившись в хореографической студии, начал свою карьеру в театре оперы и балета, а затем продолжил в театре имени Кирова (ныне Мариинском) до 1982 года.

Его первой значимой ролью стала партия Гренгуара в балете «Эсмеральда». В репертуаре Гридина также были «Жизель», «Лебединое озеро» и «Спящая красавица». Актер снялся в таких фильмах, как «Марьяна из Гранады», «Анюта» и «Женитьба Бальзаминова». Причина смерти артиста не была указана. Коллектив Мариинского театра выразил соболезнования его семье и близким.

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Ночью в возрасте 94 лет скончался заслуженный артист России, актер и танцовщик Анатолий Гридин. Данную информацию подтвердили в Мариинском театре. 20 октября артист должен был отпраздновать 95-летие. «Ушел из жизни Анатолий Гридин», — сообщает «Ридус». Там добавили, что артисту на момент смерти было 94 года. Гридин родился в октябре 1929 года и, обучившись в хореографической студии, начал свою карьеру в театре оперы и балета, а затем продолжил в театре имени Кирова (ныне Мариинском) до 1982 года. Его первой значимой ролью стала партия Гренгуара в балете «Эсмеральда». В репертуаре Гридина также были «Жизель», «Лебединое озеро» и «Спящая красавица». Актер снялся в таких фильмах, как «Марьяна из Гранады», «Анюта» и «Женитьба Бальзаминова». Причина смерти артиста не была указана. Коллектив Мариинского театра выразил соболезнования его семье и близким.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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