Блистательный танцовщик и харизматичный артист: Анатолий Гридин скончался за день до 95-летия

Умер заслуженный артист России Анатолий Гридин

20 октября 2024 в 21:20 Размер текста - 17 +

Анатолий Гридин не дожил до своего юбилея Фото: kino-teatr.ru / «Женитьба Бальзаминова» (1989) Ушел из жизни легендарный танцор, заслуженный артист России Анатолий Гридин. О смерти мужчины сообщили в Мариинском театре, которому артист посвятил свою молодость. Знаменитый балетмейстер не дожил до своего 95-летия всего один день. URA.RU рассказывает историю знаменитого танцовщика. Биография Анатолия Гридина Будущий мастер балета родился 20 октября 1929 года в Новосибирске. В пятнадцать лет Анатолий Гридин поступил на учебу в хореографическую студию при новосибирском театре, а всего через год, в 1945 году, уже танцевал на сцене Новосибирского театра оперы и балета. Гридин стал первым, кто поставил в Польше академическую версию «Жизели» Фото: Мариинский театр В 1952 году Мариинский театр искал талантливого и многогранного танцора, и Анатолий Гридин подошел как нельзя кстати. Характерный танцовщик без труда исполнял сложные и необычные роли на сцене. Начиная с 1965 года Александр Гридин начал преподавать в Ленинградском художественном училище. Параллельно с этим танцор поступил на факультет театральной режиссуры Ленинградского института культуры и получил диплом в 1969 году. В 1975 году артист отправился в Варшаву, где несколько сезонов работал балетмейстером. Александр Гридин стал первым, кто поставил в Польше академическую версию «Жизели». В 80-х годах балетмейстер несколько на несколько лет вновь отправился в Варшаву, где работал постановщиком в Театре Вельки. В 1984 году Александр Гридин вернулся в Россию, где работал в родном Мариинском театре до 1989 года. Театральные роли Анатолий Гридин не смог встретить свой 95-летний юбилей Фото: kino-teatr.ru / «Анюта» (1982) Александр Гридин отличился в Мариинском театре, став первым исполнителем партии Северьяна в «Каменном цветке» и Визаря в «Легенде о любви». К лучшим работам танцора относят роли в балетах Юрия Григоровича, Леонида Якобсона и Олега Виноградова. Не менее важными в репертуаре танцора стали роли в спектаклях классического наследия. Зрители и критики отмечали талант Гридина сочетать на сцене поразительную актерскую выразительность и профессионально отточенные движения, которые требуются в классическом танце. Роли в кино Гридин стал сниматься в кино в 60-х годах Фото: kino-teatr.ru / «Женитьба Бальзаминова» (1989) В 60-х годах началась актерская карьера артиста. Впервые перед камерами Анатолий Гридин появился в фильме-спектакле «Хореографические миниатюры» в 1960 году, в котором приняли участие лучшие танцоры ленинградских театров тех лет. Через восемь лет на экраны вышла картина «Марьяна из Гранады» по мотивам драмы известного испанского поэта и драматурга Федерико Гарсиа Лорки. В 80-х годах Александр Гридин сыграл еще в двух фильмах. В 1982 году актер снялся в легендарной «Анюте», исполнив роль Его сиятельства, а в 1989 году появился в роли генерала в картине режиссера Александра Белинского «Женитьба Бальзаминова». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ушел из жизни легендарный танцор, заслуженный артист России Анатолий Гридин. О смерти мужчины сообщили в Мариинском театре, которому артист посвятил свою молодость. Знаменитый балетмейстер не дожил до своего 95-летия всего один день. URA.RU рассказывает историю знаменитого танцовщика. Будущий мастер балета родился 20 октября 1929 года в Новосибирске. В пятнадцать лет Анатолий Гридин поступил на учебу в хореографическую студию при новосибирском театре, а всего через год, в 1945 году, уже танцевал на сцене Новосибирского театра оперы и балета. В 1952 году Мариинский театр искал талантливого и многогранного танцора, и Анатолий Гридин подошел как нельзя кстати. Характерный танцовщик без труда исполнял сложные и необычные роли на сцене. Начиная с 1965 года Александр Гридин начал преподавать в Ленинградском художественном училище. Параллельно с этим танцор поступил на факультет театральной режиссуры Ленинградского института культуры и получил диплом в 1969 году. В 1975 году артист отправился в Варшаву, где несколько сезонов работал балетмейстером. Александр Гридин стал первым, кто поставил в Польше академическую версию «Жизели». В 80-х годах балетмейстер несколько на несколько лет вновь отправился в Варшаву, где работал постановщиком в Театре Вельки. В 1984 году Александр Гридин вернулся в Россию, где работал в родном Мариинском театре до 1989 года. Александр Гридин отличился в Мариинском театре, став первым исполнителем партии Северьяна в «Каменном цветке» и Визаря в «Легенде о любви». К лучшим работам танцора относят роли в балетах Юрия Григоровича, Леонида Якобсона и Олега Виноградова. Не менее важными в репертуаре танцора стали роли в спектаклях классического наследия. Зрители и критики отмечали талант Гридина сочетать на сцене поразительную актерскую выразительность и профессионально отточенные движения, которые требуются в классическом танце. В 60-х годах началась актерская карьера артиста. Впервые перед камерами Анатолий Гридин появился в фильме-спектакле «Хореографические миниатюры» в 1960 году, в котором приняли участие лучшие танцоры ленинградских театров тех лет. Через восемь лет на экраны вышла картина «Марьяна из Гранады» по мотивам драмы известного испанского поэта и драматурга Федерико Гарсиа Лорки. В 80-х годах Александр Гридин сыграл еще в двух фильмах. В 1982 году актер снялся в легендарной «Анюте», исполнив роль Его сиятельства, а в 1989 году появился в роли генерала в картине режиссера Александра Белинского «Женитьба Бальзаминова».