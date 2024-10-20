В резиденции президента России в Ново-Огарево начался неформальный ужин главы российского государства Владимира Путина и президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. Основными темами обсуждения станут ситуация на Украине и события на Ближнем Востоке.
«Неформальный ужин Путина с Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном начался в Ново-Огарево», — сообщает РИА Новости. Сегодняшняя встреча включает неформальное общение за чаем с угощениями, отражающими национальные традиции, такими как сухофрукты и восточные сладости. Путин заявил, что в ходе предстоящих переговоров они рассмотрят актуальные вопросы, включая ситуацию на Украине, а также сложившуюся обстановку на Ближнем Востоке, которую российский президент охарактеризовал как непростую.
Также президент России объявил, что 21 октября посетит одно из образовательных учреждений вместе с коллегой из ОАЭ. Официальные переговоры запланированы на понедельник. Делегация Аль Нахайана включает высокопоставленных чиновников. После встречи в Москве он отправится на саммит БРИКС в Казани.
Ранее Путин, обсуждая ситуации на Украине и Ближнем Востоке, отметил, что Москва заинтересована в том, чтобы как можно быстрее завершить украинский конфликт. Кроме того, он предложил восстановить и расширить работу «четверки» для урегулирования палестино-израильского конфликта.
«Четверка» — организация, основанная в 2002 году для содействия ближневосточному мирному процессу, включающая Россию, Евросоюз, ООН и США. В июле 2016 года был опубликован ее доклад с рекомендациями по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной, после чего организация прекратила свои собрания.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.