Президенты России и ОАЭ начали неформальный ужин в Ново-Огарево. Видео

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Путин проводит неформальную встречу с Аль Нахайаном
Путин проводит неформальную встречу с Аль Нахайаном Фото:

В резиденции президента России в Ново-Огарево начался неформальный ужин главы российского государства Владимира Путина и президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. Основными темами обсуждения станут ситуация на Украине и события на Ближнем Востоке.

«Неформальный ужин Путина с Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном начался в Ново-Огарево», — сообщает РИА Новости. Сегодняшняя встреча включает неформальное общение за чаем с угощениями, отражающими национальные традиции, такими как сухофрукты и восточные сладости. Путин заявил, что в ходе предстоящих переговоров они рассмотрят актуальные вопросы, включая ситуацию на Украине, а также сложившуюся обстановку на Ближнем Востоке, которую российский президент охарактеризовал как непростую.

Также президент России объявил, что 21 октября посетит одно из образовательных учреждений вместе с коллегой из ОАЭ. Официальные переговоры запланированы на понедельник. Делегация Аль Нахайана включает высокопоставленных чиновников. После встречи в Москве он отправится на саммит БРИКС в Казани.

Ранее Путин, обсуждая ситуации на Украине и Ближнем Востоке, отметил, что Москва заинтересована в том, чтобы как можно быстрее завершить украинский конфликт. Кроме того, он предложил восстановить и расширить работу «четверки» для урегулирования палестино-израильского конфликта. 

«Четверка» — организация, основанная в 2002 году для содействия ближневосточному мирному процессу, включающая Россию, Евросоюз, ООН и США. В июле 2016 года был опубликован ее доклад с рекомендациями по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной, после чего организация прекратила свои собрания.

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В резиденции президента России в Ново-Огарево начался неформальный ужин главы российского государства Владимира Путина и президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. Основными темами обсуждения станут ситуация на Украине и события на Ближнем Востоке. «Неформальный ужин Путина с Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном начался в Ново-Огарево», — сообщает РИА Новости. Сегодняшняя встреча включает неформальное общение за чаем с угощениями, отражающими национальные традиции, такими как сухофрукты и восточные сладости. Путин заявил, что в ходе предстоящих переговоров они рассмотрят актуальные вопросы, включая ситуацию на Украине, а также сложившуюся обстановку на Ближнем Востоке, которую российский президент охарактеризовал как непростую. Также президент России объявил, что 21 октября посетит одно из образовательных учреждений вместе с коллегой из ОАЭ. Официальные переговоры запланированы на понедельник. Делегация Аль Нахайана включает высокопоставленных чиновников. После встречи в Москве он отправится на саммит БРИКС в Казани. Ранее Путин, обсуждая ситуации на Украине и Ближнем Востоке, отметил, что Москва заинтересована в том, чтобы как можно быстрее завершить украинский конфликт. Кроме того, он предложил восстановить и расширить работу «четверки» для урегулирования палестино-израильского конфликта.  «Четверка» — организация, основанная в 2002 году для содействия ближневосточному мирному процессу, включающая Россию, Евросоюз, ООН и США. В июле 2016 года был опубликован ее доклад с рекомендациями по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной, после чего организация прекратила свои собрания.
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