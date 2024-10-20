Путин выводит ОАЭ из-под влияния США

Президент РФ Владимир Путин выводит Объединенные Арабские Эмираты из-под влияния США. Особые, не только деловые, но и дружеские отношения между Путиным и лидером ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном подтверждаются тем, что их неформальная встреча в России состоялась не в Кремле, а в загородной резиденции в Ново-Огареве, объяснил URA.RU эксперт по Ближнему Востоку, политолог Маис Курбанов.
«Мы все — все члены делегации России — вспоминаем наш визит в вашу страну и то, как вы тепло нас принимали в декабре 2023 года. Все наши договоренности выполняются и в полной мере соответствуют уровню стратегического партнерства. Спасибо, что вы согласились приехать накануне вашего официального визита, с тем чтобы в неформальной обстановке, в домашней обстановке у меня за ужином пообсуждать все эти вопросы», — приветствовал Путин своего гостя.
Он назвал основные темы разговора: ситуация на Ближнем Востоке (Путин считает ее «очень сложной») и украинский кризис. «В ходе сегодняшнего — еще раз повторю — неформального общения у нас будет возможность поговорить по всем интересующим нас вопросам», — заверил российский лидер.
Как объяснил URA.RU эксперт по Ближнему Востоку, политолог Маис Курбанов, то, что Путин пригласил лидера ОАЭ в свою загородную резиденцию, говорит о доверительном характере отношений между лидерами двух стран. Россия уже однажды помогла остановить войну на Ближнем Востоке. И сегодня Путин показывает странам Арабского мира, что нужно освободиться от гегемонии США, чтобы иметь возможность развиваться так, как выгодно самим странам, а не Штатам.
«Россия, в отличие от США, предлагает дружбу, никому ничего не насаждает. Лидеры многих стран понимают, что у России все есть, всего достаточно, и с ней можно дружить, потому что она не будет тянуть ресурсы. Отсюда это доверие между Путиным и президентом ОАЭ, отсюда доверительное неформальное общение в резиденции.
Приезд Аль Нахайяна подтверждает, что доверие взаимно и что Эмираты, несмотря на риск вторичных американских санкций, по-прежнему будут поддерживать Россию, не будут присоединяться к санкциям против нее. Такой формат отношений между лидерами свидетельствует о том, что в мире начинается новая эпоха, и Россия становится центром справедливости», — считает Курбанов.
Как сообщила пресс-служба Кремля, официальная программа визита президента ОАЭ в Россию начнется 21 октября. На переговорах Путин и Аль Нахайян рассмотрят «состояние и перспективы развития многопланового российско-эмиратского сотрудничества, актуальные вопросы международной повестки», в том числе ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Из Москвы президент ОАЭ отправится в Казань, где впервые примет участие в саммите БРИКС (Эмираты стали полноправным членом объединения в 2024 году).
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