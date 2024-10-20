20 октября 2024
19 октября 2024

Модель из Екатеринбурга просят отстать от Джонни Деппа, она ответила. Скрин

Модель из Екатеринбурга Власову сравнили с бывшей женой Джонни Деппа
© Служба новостей «URA.RU»
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Юлию Власову назвали второй Эмбер Херд (фото из архива)
Юлию Власову назвали второй Эмбер Херд (фото из архива) Фото:

Модель Юлию Власову (родом из Екатеринбурга), которой приписывают роман с голливудским актером Джонни Деппом, сравнили с бывшей женой актера Эмбер Херд и попросили оставить его в покое. Девушка ответила на просьбу, сказав, что ее утомили непрошенные советы и негатив.

«Оставь Джонни Деппа в покое. Эмбер Херд 2», — написал ей подписчик. «Ваши непрошенные советы и постоянный негатив начинают утомлять. Ты видишь только часть картины и не знаешь всего. Мы справимся и без вашего вмешательства», — ответила Власова на своей странице в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Брак Деппа и актрисы Эмбер Херд продлился чуть больше года. Спустя 15 месяцев Эмбер подала на развод, обвинив мужа в домашнем насилии, однако за несколько лет судов Херд из обвинителя превратилась в обвиняемую (в клевете и порче репутации), а Депп пережил карьерный упадок и возрождение.

Слухи о романе с Власовой ходят с 2022 года. Модель несколько раз публиковала снимки с актером в соцсетях. Все, что известно о екатеринбурженке, которая переехала с Урала в Чехию, где и начала общаться со звездой, — в материале URA.RU.

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Модель Юлию Власову (родом из Екатеринбурга), которой приписывают роман с голливудским актером Джонни Деппом, сравнили с бывшей женой актера Эмбер Херд и попросили оставить его в покое. Девушка ответила на просьбу, сказав, что ее утомили непрошенные советы и негатив. «Оставь Джонни Деппа в покое. Эмбер Херд 2», — написал ей подписчик. «Ваши непрошенные советы и постоянный негатив начинают утомлять. Ты видишь только часть картины и не знаешь всего. Мы справимся и без вашего вмешательства», — ответила Власова на своей странице в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Брак Деппа и актрисы Эмбер Херд продлился чуть больше года. Спустя 15 месяцев Эмбер подала на развод, обвинив мужа в домашнем насилии, однако за несколько лет судов Херд из обвинителя превратилась в обвиняемую (в клевете и порче репутации), а Депп пережил карьерный упадок и возрождение. Слухи о романе с Власовой ходят с 2022 года. Модель несколько раз публиковала снимки с актером в соцсетях. Все, что известно о екатеринбурженке, которая переехала с Урала в Чехию, где и начала общаться со звездой, — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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