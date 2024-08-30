Модель из Екатеринбурга опубликовала откровенные фото с Джонни Деппом

31 августа 2024 в 11:15 Размер текста - 17 +

Юлия Власова уже публиковала фото с Джонни Деппом в соцсетях Фото: im__iuliia в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) Екатеринбургская модель Юлия Власова, которой приписывают роман с голливудским актером Джонни Деппом, опубликовала откровенные фото с ним. На снимках она стоит в купальнике в обнимку с актером. Кадрами девушка поделилась на своей странице в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). «Не верьте всему, что слышите в интернете», — подписала фотографию Власова. В комментариях подписчики утверждают, что это не новое фото. «Старое фото», — пишет подписчик. Другой пользователь также отметил, что эти кадры сделаны давно. «Это должно быть давно. Его волосы короче, чем эти», — заметил комментатор. Слухи о связи Джонни Деппа и Юлии Власовой ходят с 2022 года. Власова утверждает, что встретила актера на фестивале в Карловых Варах в 2021 году. Источник People сообщает, что пара пока не называет друг друга «парнем» и «девушкой». Ранее Власова уже публиковала фото с Деппом в соцсетях. Фото: страница im__iuliia в Instagram (деятельность запрещена на территории РФ) Фото: страница im__iuliia в Instagram (деятельность запрещена на территории РФ) Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбургская модель Юлия Власова, которой приписывают роман с голливудским актером Джонни Деппом, опубликовала откровенные фото с ним. На снимках она стоит в купальнике в обнимку с актером. Кадрами девушка поделилась на своей странице в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). «Не верьте всему, что слышите в интернете», — подписала фотографию Власова. В комментариях подписчики утверждают, что это не новое фото. «Старое фото», — пишет подписчик. Другой пользователь также отметил, что эти кадры сделаны давно. «Это должно быть давно. Его волосы короче, чем эти», — заметил комментатор. Слухи о связи Джонни Деппа и Юлии Власовой ходят с 2022 года. Власова утверждает, что встретила актера на фестивале в Карловых Варах в 2021 году. Источник People сообщает, что пара пока не называет друг друга «парнем» и «девушкой». Ранее Власова уже публиковала фото с Деппом в соцсетях.