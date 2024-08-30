30 августа 2024

Модель из Екатеринбурга опубликовала откровенные фото с Джонни Деппом

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Юлия Власова уже публиковала фото с Джонни Деппом в соцсетях
Юлия Власова уже публиковала фото с Джонни Деппом в соцсетях Фото:

Екатеринбургская модель Юлия Власова, которой приписывают роман с голливудским актером Джонни Деппом, опубликовала откровенные фото с ним. На снимках она стоит в купальнике в обнимку с актером. Кадрами девушка поделилась на своей странице в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Не верьте всему, что слышите в интернете», — подписала фотографию Власова. В комментариях подписчики утверждают, что это не новое фото.

«Старое фото», — пишет подписчик. Другой пользователь также отметил, что эти кадры сделаны давно. «Это должно быть давно. Его волосы короче, чем эти», — заметил комментатор.

Слухи о связи Джонни Деппа и Юлии Власовой ходят с 2022 года. Власова утверждает, что встретила актера на фестивале в Карловых Варах в 2021 году. Источник People сообщает, что пара пока не называет друг друга «парнем» и «девушкой». Ранее Власова уже публиковала фото с Деппом в соцсетях.

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Екатеринбургская модель Юлия Власова, которой приписывают роман с голливудским актером Джонни Деппом, опубликовала откровенные фото с ним. На снимках она стоит в купальнике в обнимку с актером. Кадрами девушка поделилась на своей странице в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). «Не верьте всему, что слышите в интернете», — подписала фотографию Власова. В комментариях подписчики утверждают, что это не новое фото. «Старое фото», — пишет подписчик. Другой пользователь также отметил, что эти кадры сделаны давно. «Это должно быть давно. Его волосы короче, чем эти», — заметил комментатор. Слухи о связи Джонни Деппа и Юлии Власовой ходят с 2022 года. Власова утверждает, что встретила актера на фестивале в Карловых Варах в 2021 году. Источник People сообщает, что пара пока не называет друг друга «парнем» и «девушкой». Ранее Власова уже публиковала фото с Деппом в соцсетях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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