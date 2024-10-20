Одним из главных инициаторов идеи интеграции в ЕС стала Санду
Более половины проголосовавших на конституционном референдуме в Молдавии выступили против евроинтеграции республики. Об этом говорится в предварительных результатах голосования после обработки почти половины всех бюллетеней.
Так, после обработки 49,93% данных, более половины проголосовавших (56,45%) не поддержали внесение изменений в Конституцию с целью вступления Республики Молдавия в Европейский Союз. Согласились с идеей — 43,55%. Статистика с обновлениями в режиме реального времени размещена на сайте ЦИК Молдавии.
Данные предварительного подсчета бюллетеней после конца референдума в Молдавии
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