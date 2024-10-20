20 октября 2024

Большинство молдован воспротивились политике властей по поводу интеграции в ЕС. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Одним из главных инициаторов идеи интеграции в ЕС стала Санду
Одним из главных инициаторов идеи интеграции в ЕС стала Санду Фото:

Более половины проголосовавших на конституционном референдуме в Молдавии выступили против евроинтеграции республики. Об этом говорится в предварительных результатах голосования после обработки почти половины всех бюллетеней.

Так, после обработки 49,93% данных, более половины проголосовавших (56,45%) не поддержали внесение изменений в Конституцию с целью вступления Республики Молдавия в Европейский Союз. Согласились с идеей — 43,55%. Статистика с обновлениями в режиме реального времени размещена на сайте ЦИК Молдавии.

Данные предварительного подсчета бюллетеней после конца референдума в Молдавии
Данные предварительного подсчета бюллетеней после конца референдума в Молдавии
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Более половины проголосовавших на конституционном референдуме в Молдавии выступили против евроинтеграции республики. Об этом говорится в предварительных результатах голосования после обработки почти половины всех бюллетеней. Так, после обработки 49,93% данных, более половины проголосовавших (56,45%) не поддержали внесение изменений в Конституцию с целью вступления Республики Молдавия в Европейский Союз. Согласились с идеей — 43,55%. Статистика с обновлениями в режиме реального времени размещена на сайте ЦИК Молдавии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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