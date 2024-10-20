На выборах президента Молдавии не нашли победителя с абсолютным большинством голосов

Ни один из кандидатов в ходе первого тура на выборах президента Молдавии не набрал абсолютного большинства голосов. Поэтому ожидается второй тур, в который выходят кандидаты Майя Санду, выступающая за евроинтеграцию республики, и Александр Стояногло, готовый развивать отношения как с Западом, так и с Востоком.
«На выборах президента Молдавии будет второй тур, в который выходят Санду и Стояногло», — подтвердил председатель Партии социалистов Игорь Додон. Его слова приводит ТАСС.
В день выборов президента Молдавии также проходит конституционный референдум по вопросу евроинтеграции. По предварительным подсчетам стало известно, что большинство молдован выступили против идеи об интеграции в ЕС, говорится в статистике.
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