20 октября 2024

На выборах президента Молдавии не нашли победителя с абсолютным большинством голосов

Выборы президента Молдавии будут включать в себя второй тур
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В ходе первого тура по количеству голосов лидирует кандидат Майя Санду
В ходе первого тура по количеству голосов лидирует кандидат Майя Санду Фото:

Ни один из кандидатов в ходе первого тура на выборах президента Молдавии не набрал абсолютного большинства голосов. Поэтому ожидается второй тур, в который выходят кандидаты Майя Санду, выступающая за евроинтеграцию республики, и Александр Стояногло, готовый развивать отношения как с Западом, так и с Востоком. 

«На выборах президента Молдавии будет второй тур, в который выходят Санду и Стояногло», — подтвердил председатель Партии социалистов Игорь Додон. Его слова приводит ТАСС.

В день выборов президента Молдавии также проходит конституционный референдум по вопросу евроинтеграции. По предварительным подсчетам стало известно, что большинство молдован выступили против идеи об интеграции в ЕС, говорится в статистике.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ни один из кандидатов в ходе первого тура на выборах президента Молдавии не набрал абсолютного большинства голосов. Поэтому ожидается второй тур, в который выходят кандидаты Майя Санду, выступающая за евроинтеграцию республики, и Александр Стояногло, готовый развивать отношения как с Западом, так и с Востоком.  «На выборах президента Молдавии будет второй тур, в который выходят Санду и Стояногло», — подтвердил председатель Партии социалистов Игорь Додон. Его слова приводит ТАСС. В день выборов президента Молдавии также проходит конституционный референдум по вопросу евроинтеграции. По предварительным подсчетам стало известно, что большинство молдован выступили против идеи об интеграции в ЕС, говорится в статистике.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...