В Челябинской области за трехлитровую банку соленых груздей грибники просят от двух тысяч рублей. Большой пакет замороженных подберезовиков обойдется в четыре тысячи. Соответствующие объявления появились на доске интернет-объявлений.
«Продам грузди соленые, цена две тысячи за банку три литра», — сообщил продавец из Троицка на сайте «Авито». Солено-вареные грузди аналогичного объема в Челябинске реализуют за три с половиной тысячи рублей. Пол-литровые банки с этими грибами в Сосновском районе продавцы отдают за 500 рублей.
Микс нарезанных кубиками подберезовиков и белых обойдется в четыре тысячи рублей за семикилограмовый пакет. В сушеном виде челябинцам предлагается их купить за 2200 рублей за килограмм.
Всего на площадке объявлений по Челябинской области размещено более сотни предложений о продаже грибов в сушеном, соленом и замороженном виде. В том числе сморчков, шампиньонов, белых, опят, лисичек и маслят.
Как сообщало URA.RU ранее, грибники Челябинской области в конце октября продолжают собирать урожай. Видео сбора груздей поделился житель Сосновского района региона.
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В Челябинской области за трехлитровую банку соленых груздей грибники просят от двух тысяч рублей. Большой пакет замороженных подберезовиков обойдется в четыре тысячи. Соответствующие объявления появились на доске интернет-объявлений. «Продам грузди соленые, цена две тысячи за банку три литра», — сообщил продавец из Троицка на сайте «Авито». Солено-вареные грузди аналогичного объема в Челябинске реализуют за три с половиной тысячи рублей. Пол-литровые банки с этими грибами в Сосновском районе продавцы отдают за 500 рублей. Микс нарезанных кубиками подберезовиков и белых обойдется в четыре тысячи рублей за семикилограмовый пакет. В сушеном виде челябинцам предлагается их купить за 2200 рублей за килограмм. Всего на площадке объявлений по Челябинской области размещено более сотни предложений о продаже грибов в сушеном, соленом и замороженном виде. В том числе сморчков, шампиньонов, белых, опят, лисичек и маслят. Как сообщало URA.RU ранее, грибники Челябинской области в конце октября продолжают собирать урожай. Видео сбора груздей поделился житель Сосновского района региона.