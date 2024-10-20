Покупатели могут найти различные предложения о продаже соленых груздей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области за трехлитровую банку соленых груздей грибники просят от двух тысяч рублей. Большой пакет замороженных подберезовиков обойдется в четыре тысячи. Соответствующие объявления появились на доске интернет-объявлений.

«Продам грузди соленые, цена две тысячи за банку три литра», — сообщил продавец из Троицка на сайте «Авито». Солено-вареные грузди аналогичного объема в Челябинске реализуют за три с половиной тысячи рублей. Пол-литровые банки с этими грибами в Сосновском районе продавцы отдают за 500 рублей.

Микс нарезанных кубиками подберезовиков и белых обойдется в четыре тысячи рублей за семикилограмовый пакет. В сушеном виде челябинцам предлагается их купить за 2200 рублей за килограмм.

Всего на площадке объявлений по Челябинской области размещено более сотни предложений о продаже грибов в сушеном, соленом и замороженном виде. В том числе сморчков, шампиньонов, белых, опят, лисичек и маслят.

Как сообщало URA.RU ранее, грибники Челябинской области в конце октября продолжают собирать урожай. Видео сбора груздей поделился житель Сосновского района региона.

В Магнитогорске предложили замороженную смесь из подосиновиков, подберезовиков и белых Скрин сайта «Авито». https://www.avito.ru/magnitogorsk/produkty_pitaniya/zamorozhennye_griby_podberezovik_belyy_4128744144

Продавец из Челябинска заявил, что грузди отменного качества Скрин сайта «Авито». https://www.avito.ru/chelyabinsk/produkty_pitaniya/gruzdi_soleno-varenye_1344508604