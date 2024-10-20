Лавров объяснил, кто заменил Гитлера в новейшей истории

Глава МИД России Сергей Лавров выразил мнение, что текущая ситуация гибридного противостояния РФ и Запада напоминает времена Второй мировой войны, когда Адольф Гитлер объединил под своими знаменами многие европейские нации. Однако сейчас функции «знаменосца» выполняет президент Украины Владимир Зеленский.
«Создается впечатление, что так же, как Гитлер поставил под нацистские знамена большую часть Европы, так и США сейчас сплачивают Европу для того, чтобы она взяла на себя основную тяжесть войны с Россией, переходящей из гибридной в настоящую. И тоже под нацистским знаменем. Только на этот раз „знаменосец“ не Гитлер, а Владимир Зеленский», — заявил Лавров в интервью изданию «Аргументы и факты».
Как cообщало URA.RU ранее, Североатлантический альянс начал готовиться к потенциальному вооруженному конфликту с Россией. Соответствующую задачу представители НАТО поставили перед вооруженными силами Эстонии.
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