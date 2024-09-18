НАТО начала подготовку к войне с Россией

В НАТО планируют начать войну с Россией с эстонской территории, заявил Вахур КарусФото: Министерство обороны Великобритании
Североатлантический альянс начал готовиться к потенциальному вооруженному конфликту с Россией. Соответствующую задачу представители НАТО поставили перед вооруженными силами Эстонии. Об этом рассказал начальник Генштаба Сил обороны балтийской республики генерал-майор Вахур Карус.
«Сегодня наши ударные средства большой дальности полностью учитываются в планах НАТО, и альянс говорит нам, что мы должны позаботиться об определенных целях [на территории России]. Именно тогда они (инструкторы) смогут прибыть [в Эстонию] и предпринять следующие шаги [в потенциальной войне с Россией]», — заявил Вахур Карус в интервью эстонскому гостелерадио ERR.
По словам эстонского генерала, от армии его страны ждут, что в случае полноценного военного конфликта с РФ, Таллин должен будет продержаться около десяти дней. Именно столько понадобится остальным членам альянса, чтобы передислоцироваться на территорию Эстонии и начать боевые действия против РФ.
В начале сентября страны НАТО вновь начали проводить военные учения у границ с Россией. В числе участников была и Эстония. В МИД РФ называли учения такого характера частью гибридной войны Североатлантического альянса против России. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее говорил, что разрешение Киеву ударять по России дальнобойным оружием не приведет к эскалации конфликта, передает «Национальная служба новостей». В военном блоке уже давно прогнозируют полноценную войну с РФ, сообщает Pravda.ru.
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Североатлантический альянс начал готовиться к потенциальному вооруженному конфликту с Россией. Соответствующую задачу представители НАТО поставили перед вооруженными силами Эстонии. Об этом рассказал начальник Генштаба Сил обороны балтийской республики генерал-майор Вахур Карус. «Сегодня наши ударные средства большой дальности полностью учитываются в планах НАТО, и альянс говорит нам, что мы должны позаботиться об определенных целях [на территории России]. Именно тогда они (инструкторы) смогут прибыть [в Эстонию] и предпринять следующие шаги [в потенциальной войне с Россией]», — заявил Вахур Карус в интервью эстонскому гостелерадио ERR. По словам эстонского генерала, от армии его страны ждут, что в случае полноценного военного конфликта с РФ, Таллин должен будет продержаться около десяти дней. Именно столько понадобится остальным членам альянса, чтобы передислоцироваться на территорию Эстонии и начать боевые действия против РФ. В начале сентября страны НАТО вновь начали проводить военные учения у границ с Россией. В числе участников была и Эстония. В МИД РФ называли учения такого характера частью гибридной войны Североатлантического альянса против России. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее говорил, что разрешение Киеву ударять по России дальнобойным оружием не приведет к эскалации конфликта, передает «Национальная служба новостей». В военном блоке уже давно прогнозируют полноценную войну с РФ, сообщает Pravda.ru.