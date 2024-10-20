SCMP: западные авиакомпании столкнулись с проблемами из-за российских санкций

Западные авиаперевозчики сократили количество полетов в направлении Китая. Основным фактором, повлиявшим на это решение, стало закрытие российского воздушного пространства для ряда стран в феврале 2022 года, в результате чего альтернативные маршруты в Китай стали экономически нецелесообразны. Об этом сообщила гонконгская газета South China Morning Post.
«Международные авиалинии сокращают число рейсов в Китай с этого месяца, поскольку китайские перевозчики получили преимущество, пролетая над Россией по пути в Европу», — написало издание. Так, некоторые британские, шведская, австралийская, немецкая и другие компании прекратили выполнение рейсов до Китая.
Россия закрыла воздушное пространство для 36 стран в феврале 2022 года. Решение Росавиции является ответной мерой на недружественные решения властей западных стран, которые первыми ввели аналогичные ограничения, закрыв свое небо для воздушных судов из РФ. Полный список попавших под ограничения стран — в материале URA.RU.
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