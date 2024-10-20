В Курской области ведут боевые действия 14 бригад ВСУ и различные подразделения наемников, включая представителей западных частных военных компаний. Об этом сообщил командир спецназовского отряда «Ахмат» с позывным «Аид».
«14 бригад [ВСУ] и подразделения наемников, в том числе из западных ЧВК, воюют против Вооруженных сил РФ в Курской области», — рассказал «Аид», его слова приводит ТАСС. Агентство подчеркнуло, что в каждой бригаде должно числиться не менее 1000 человек.
Атака ВСУ на Курскую область началась 6 августа. В октябре замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал майор Апти Алаудинов сообщил, что регион в скором времени будет освобожден. Он также подчеркнул, что российская армия стабильно продвигается на данном участке фронта. Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 25 тысяч военнослужащих и 167 танков.
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