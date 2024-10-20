В «Ахмате» признали сложную обстановку в Курской области

Боец «Ахмата» Аид: Курская область побила рекорд по сложности боев

21 октября 2024 в 08:18 Размер текста - 17 +

Боец «Ахмата» Аид признался, что бои в Курской области наиболее сложные по сравнению с другими участками фронта Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Командир одного из отрядов спецназа «Ахмат» с позывным Аид, который в настоящий момент проводит бои против ВСУ в Курской области, признался что на этом направлении сейчас проходят наиболее сложные боевые столкновения. Об этом он рассказал в интервью журналистам. «На самом деле, самая сложная Курская область. Мне есть с чем сравнивать. Интенсивность боев в Курской области, особенно в начале, когда у нас не было времени даже на сон и на еду. Этот регион побил рекорды по сложности», — рассказал Аид в разговоре с ТАСС. Военный сравнил операции под Курском с боями в Волчанске (харьковское направление), Белогоровке (бахмутское направление) и Серебрянском лесничестве (северское). Командир всего спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов неоднократно отмечал, что бои в Курской области хоть и сложные, но ситуация в целом находится под контролем. Как отмечали недавно в Минобороны РФ, всего с начала боев на курском направлении Киев потерял свыше 25 тысяч своих военных. ВСУ проводят свое вторжение с 6 августа. Российские бойцы два месяца продержались в окружении ВСУ под Курском, передает «Национальная служба новостей». Алаудинов заявлял, что его бойцы уничтожают и элитные украинские подразделения, сообщает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Командир одного из отрядов спецназа «Ахмат» с позывным Аид, который в настоящий момент проводит бои против ВСУ в Курской области, признался что на этом направлении сейчас проходят наиболее сложные боевые столкновения. Об этом он рассказал в интервью журналистам. «На самом деле, самая сложная Курская область. Мне есть с чем сравнивать. Интенсивность боев в Курской области, особенно в начале, когда у нас не было времени даже на сон и на еду. Этот регион побил рекорды по сложности», — рассказал Аид в разговоре с ТАСС. Военный сравнил операции под Курском с боями в Волчанске (харьковское направление), Белогоровке (бахмутское направление) и Серебрянском лесничестве (северское). Командир всего спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов неоднократно отмечал, что бои в Курской области хоть и сложные, но ситуация в целом находится под контролем. Как отмечали недавно в Минобороны РФ, всего с начала боев на курском направлении Киев потерял свыше 25 тысяч своих военных. ВСУ проводят свое вторжение с 6 августа. Российские бойцы два месяца продержались в окружении ВСУ под Курском, передает «Национальная служба новостей». Алаудинов заявлял, что его бойцы уничтожают и элитные украинские подразделения, сообщает RT.