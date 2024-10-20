В Пермском крае следователи возбудили уголовное дело после гибели детей в огне

Следственный комитет в Пермском крае расследует уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. Его возбудили после пожара в поселке Уральский, где погибли трое мальчиков.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). По данным следствия, в ночное время 21 октября в одной из квартир жилого дома по улице Северная в поселке Уральский Нытвенского городского округа произошел пожар. Находившимся в квартире без присмотра матери троим мальчикам 2019, 2021 и 2023 года рождения, спастись не удалось, их тела обнаружены в ходе тушения пожара», — говорится в сообщении СУ СКР по Пермскому краю в Telegram. Следователи отмечают, что мать детей 1999 года рождения в момент пожара дома отсутствовала. Она пыталась спасти сыновей, но не смогла найти их в дыму и огне.
Прокуратура Прикамья начала свою проверку. Она намерена дать оценку «действиям субъектов профилактики, а также социальным и жилищным условиям, в которых проживали несовершеннолетние».
В МЧС ранее сообщали, что пожар охватил двухэтажный многоквартирный дом. Пожар тушили 20 спасателей. Губернатор Дмитрий Махонин создал оперативный штаб и поручил главе Нытвенского округа оказать помощь пострадавшим.
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