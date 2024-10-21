Жители Алтайского края вербовали людей в терорганизацию

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В Алтайском крае задержаны двое мужчин, подозреваемых в вербовке мирных жителей
В Алтайском крае задержаны двое мужчин, подозреваемых в вербовке мирных жителей Фото:

В Алтайском крае задержаны два местных жителя по подозрению в вербовке и склонении к участию в террористической деятельности. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону. Один из задержанных активно занимался привлечением граждан к экстремистской деятельности сразу после приезда в край.

«По данным следствия, один из подозреваемых, 58-летний житель города Барнаула, является участником экстремистской организации и приверженцем экстремистских взглядов. Прибыв два года назад на территорию края, он начал осуществлять вербовку граждан и склонять их к осуществлению террористической деятельности», — говорится в сообщении.

В рамках расследования возбуждены два уголовных дела, подозреваемые находятся под стражей. Следователи также уже провели обыски по местам жительства подозреваемых и продолжают устанавливать все детали преступления.

Ранее в Санкт-Петербурге был задержан мигрант из Таджикистана, который был причастен к террористической организации ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ). Согласно данным следствия, он занимался набором жителей Хатлонской области Таджикистана для участия в боевых действиях на территории Сирии.

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В Алтайском крае задержаны два местных жителя по подозрению в вербовке и склонении к участию в террористической деятельности. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону. Один из задержанных активно занимался привлечением граждан к экстремистской деятельности сразу после приезда в край. «По данным следствия, один из подозреваемых, 58-летний житель города Барнаула, является участником экстремистской организации и приверженцем экстремистских взглядов. Прибыв два года назад на территорию края, он начал осуществлять вербовку граждан и склонять их к осуществлению террористической деятельности», — говорится в сообщении. В рамках расследования возбуждены два уголовных дела, подозреваемые находятся под стражей. Следователи также уже провели обыски по местам жительства подозреваемых и продолжают устанавливать все детали преступления. Ранее в Санкт-Петербурге был задержан мигрант из Таджикистана, который был причастен к террористической организации ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ). Согласно данным следствия, он занимался набором жителей Хатлонской области Таджикистана для участия в боевых действиях на территории Сирии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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