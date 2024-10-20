20 октября 2024
19 октября 2024

На тюменской трассе насмерть сбили пешехода

© Служба новостей «URA.RU»
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За рулем автомобиля находился 29-летний водитель, его стаж за рулем семь лет
За рулем автомобиля находился 29-летний водитель, его стаж за рулем семь лет Фото:

На трассе Тюмень — Салаирка водитель ВАЗ-2114 насмерть сбил мужчину. Об этом рассказали в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

«Предварительно, 49-летний мужчина шел по краю проезжей части неосвещенной дороги, в попутном с движением транспорта направлении. <...> От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП», — говорится в сообщении пресс-службы.

Погибший жил в поселке Новотарманский. Инцидент произошел вечером 20 октября. Как ранее писало URA.RU, в тот же день произошло смертельное ДТП на трассе Тюмень — Омск. Там столкнулись иномарка и фура.

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На трассе Тюмень — Салаирка водитель ВАЗ-2114 насмерть сбил мужчину. Об этом рассказали в пресс-службе областной Госавтоинспекции. «Предварительно, 49-летний мужчина шел по краю проезжей части неосвещенной дороги, в попутном с движением транспорта направлении. <...> От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП», — говорится в сообщении пресс-службы. Погибший жил в поселке Новотарманский. Инцидент произошел вечером 20 октября. Как ранее писало URA.RU, в тот же день произошло смертельное ДТП на трассе Тюмень — Омск. Там столкнулись иномарка и фура.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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