На тюменской трассе насмерть сбили пешехода

За рулем автомобиля находился 29-летний водитель, его стаж за рулем семь лет
На трассе Тюмень — Салаирка водитель ВАЗ-2114 насмерть сбил мужчину. Об этом рассказали в пресс-службе областной Госавтоинспекции.
«Предварительно, 49-летний мужчина шел по краю проезжей части неосвещенной дороги, в попутном с движением транспорта направлении. <...> От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП», — говорится в сообщении пресс-службы.
Погибший жил в поселке Новотарманский. Инцидент произошел вечером 20 октября. Как ранее писало URA.RU, в тот же день произошло смертельное ДТП на трассе Тюмень — Омск. Там столкнулись иномарка и фура.
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