Челябинский пульмонолог Королева дала советы, как уберечься от пневмонии

Челябинский пульмонолог Королева: пневмония является осложнением ОРВИ или гриппа

Воспаление легких является осложнением инфекционных заболеваний Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жителям Челябинской области стоит соблюдать гигиену и избегать скопления людей в период ОРВИ или гриппа для того, чтобы избежать осложнений в виде пневмонии. Ряд рекомендаций дала врач-пульмонолог «Клинической больницы „РЖД-Медицина“ Челябинска» Анна Королева.

«Пневмония часто возникает как осложнение на фоне обычной ОРВИ или гриппа, если вовремя не пролечить их. Чтобы защитить себя от пневмонии, следуйте простым советам: мойте руки водой с мылом как можно чаще, особенно после кашля или чихания, перед едой и по возвращению домой», — сообщила Королева.

Также врач порекомендовала использовать салфетки вместо рук, чтобы прикрыть нос и рот при кашле или чихании, хорошо питаться, заниматься физкультурой и гулять на свежем воздухе, одеваясь по погоде. Кроме того, она посоветовала сделать прививку от гриппа, проветривать помещения и избегать контакта с заболевшими, в том числе не находиться в месте скоплений людей. Если нужно пойти в магазин или поликлинику, стоит надеть маску.

Ранее Челябинский Роспотребнадзор предупредил о подъеме заболеваемости микоплазменной пневмонией. Особенно опасна эта инфекция для детей.