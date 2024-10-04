Челябинский Роспотребнадзор рассказал об опасности микоплазмы для детей

Челябинский РПН предупредил о детской пневмонии и бронхите от микоплазмы
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У детей микоплазмоз может вызвать пневмонии и бронхиты Фото:

У детей микоплазменная инфекция может вызывать бронхиты и пневмонии. Об этом предупредила замначальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора Челябинской области Татьяна Софейкова.

«Микоплазмоз — не настолько серьезная инфекция, как грипп, но он нам хорошо знаком. У подавляющего большинства людей микоплазмоз — это ОРВИ, очень часто без температуры. Только у отдельных категорий людей, в первую очередь у детей, микоплазма может вызывать бронхиты и пневмонии», — отметила Софейкова в прямом эфире корференции, организованной Центром управления регионом.

Врач уточнила, что уровень заболеваемости поднимается раз в пять лет и наш регион уже не раз переживал подобные инфекции. Софейкова добавила, что первые случаи микоплазмоза начались еще в августе.

«Если мы регистрируем много заноса в школу или в группу детского сада, все, что мы можем сделать, это разобщить детей. Это уменьшит вероятность дальнейшего распространения возбудителя», — пояснила Софейкова.

Ранее в Роспотребнадзоре предупреждали о распространении микоплазменной инфекции в Челябинской области, которая вызывает от трех до пяти процентов воспаления легких. В начале сентября речи о вспышке инфекции не шло, однако к концу первого месяца осени более 500 классов региона были закрыты на карантин по ОРВИ. Вирус через детские лагеря попал в Свердловскую область.

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У детей микоплазменная инфекция может вызывать бронхиты и пневмонии. Об этом предупредила замначальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора Челябинской области Татьяна Софейкова. «Микоплазмоз — не настолько серьезная инфекция, как грипп, но он нам хорошо знаком. У подавляющего большинства людей микоплазмоз — это ОРВИ, очень часто без температуры. Только у отдельных категорий людей, в первую очередь у детей, микоплазма может вызывать бронхиты и пневмонии», — отметила Софейкова в прямом эфире корференции, организованной Центром управления регионом. Врач уточнила, что уровень заболеваемости поднимается раз в пять лет и наш регион уже не раз переживал подобные инфекции. Софейкова добавила, что первые случаи микоплазмоза начались еще в августе. «Если мы регистрируем много заноса в школу или в группу детского сада, все, что мы можем сделать, это разобщить детей. Это уменьшит вероятность дальнейшего распространения возбудителя», — пояснила Софейкова. Ранее в Роспотребнадзоре предупреждали о распространении микоплазменной инфекции в Челябинской области, которая вызывает от трех до пяти процентов воспаления легких. В начале сентября речи о вспышке инфекции не шло, однако к концу первого месяца осени более 500 классов региона были закрыты на карантин по ОРВИ. Вирус через детские лагеря попал в Свердловскую область.
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