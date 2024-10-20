20 октября 2024
19 октября 2024

Курганский депздрав массово ищет новых сотрудников на работу

© Служба новостей «URA.RU»
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В депздраве нехватка персонала
В депздраве нехватка персонала Фото:

Департамент здравоохранения Курганской области активно ищет новых сотрудников для различных должностей. В структуре открыто 14 вакансий, зарплаты варьируются от 25 000 до 50 000 рублей. URA.RU приводит список вакансий — кого не хватает в главном ведомстве региона, которое отвечает за систему здравоохранения.

Обзор вакансий:

  • Заместитель начальника управления лицензирования, организации медицинской помощи и реализации государственных программ — начальник отдела развития медицинской помощи детям и родовспоможения

Зарплата: 35 000 — 50 000 руб.

  • Начальник отдела организации лекарственного обеспечения и высокотехнологичной медицинской помощи

Зарплата: 30 000 — 45 000 руб.

  • Главный специалист отдела организации медицинской помощи взрослому населению

Зарплата: 25 000 — 30 000 руб.

  • Главный специалист отдела лицензирования, качества медицинской помощи и работы с обращениями граждан

Зарплата: 25 000 — 30 000 руб.

  • Главный специалист сектора материально-технического обеспечения и строительства

Зарплата: 25 000 — 30 000 руб.

  • Главный специалист сектора экономики учреждений и оплаты труда в здравоохранении

Зарплата: 25 000 — 30 000 руб.

  • Главный инженер по обслуживанию информационных систем

Зарплата: 27 000 — 32 000 руб.

  • Эксперт отдела организации лекарственного обеспечения и высокотехнологичной медицинской помощи

Зарплата: 25 000 — 30 000 руб.

  • Инспектор по контролю за исполнением поручений

Зарплата: до 25 000 руб.

  • Юрисконсульт

Зарплата: 25 000 — 30 000 руб.

  • Ведущий специалист развития медицинской помощи детям и родовспоможения

Зарплата: 25 000 — 27 000 руб.

Хотя конкретные требования к кандидатам не были указаны в предоставленных данных, можно предположить, что для большинства позиций требуется: высшее образование в области медицины или смежных специальностей; опыт работы в системе здравоохранения или на государственной службе. Так же нужны знания законодательства в области здравоохранения и навыки работы с документами.

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Департамент здравоохранения Курганской области активно ищет новых сотрудников для различных должностей. В структуре открыто 14 вакансий, зарплаты варьируются от 25 000 до 50 000 рублей. URA.RU приводит список вакансий — кого не хватает в главном ведомстве региона, которое отвечает за систему здравоохранения. Обзор вакансий: Зарплата: 35 000 — 50 000 руб. Зарплата: 30 000 — 45 000 руб. Зарплата: 25 000 — 30 000 руб. Зарплата: 25 000 — 30 000 руб. Зарплата: 25 000 — 30 000 руб. Зарплата: 25 000 — 30 000 руб. Зарплата: 27 000 — 32 000 руб. Зарплата: 25 000 — 30 000 руб. Зарплата: до 25 000 руб. Зарплата: 25 000 — 30 000 руб. Зарплата: 25 000 — 27 000 руб. Хотя конкретные требования к кандидатам не были указаны в предоставленных данных, можно предположить, что для большинства позиций требуется: высшее образование в области медицины или смежных специальностей; опыт работы в системе здравоохранения или на государственной службе. Так же нужны знания законодательства в области здравоохранения и навыки работы с документами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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