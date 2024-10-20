Курганский депздрав массово ищет новых сотрудников на работу

Департамент здравоохранения Курганской области активно ищет новых сотрудников для различных должностей. В структуре открыто 14 вакансий, зарплаты варьируются от 25 000 до 50 000 рублей. URA.RU приводит список вакансий — кого не хватает в главном ведомстве региона, которое отвечает за систему здравоохранения.
Обзор вакансий:
- Заместитель начальника управления лицензирования, организации медицинской помощи и реализации государственных программ — начальник отдела развития медицинской помощи детям и родовспоможения
Зарплата: 35 000 — 50 000 руб.
- Начальник отдела организации лекарственного обеспечения и высокотехнологичной медицинской помощи
Зарплата: 30 000 — 45 000 руб.
- Главный специалист отдела организации медицинской помощи взрослому населению
Зарплата: 25 000 — 30 000 руб.
- Главный специалист отдела лицензирования, качества медицинской помощи и работы с обращениями граждан
Зарплата: 25 000 — 30 000 руб.
- Главный специалист сектора материально-технического обеспечения и строительства
Зарплата: 25 000 — 30 000 руб.
- Главный специалист сектора экономики учреждений и оплаты труда в здравоохранении
Зарплата: 25 000 — 30 000 руб.
- Главный инженер по обслуживанию информационных систем
Зарплата: 27 000 — 32 000 руб.
- Эксперт отдела организации лекарственного обеспечения и высокотехнологичной медицинской помощи
Зарплата: 25 000 — 30 000 руб.
- Инспектор по контролю за исполнением поручений
Зарплата: до 25 000 руб.
- Юрисконсульт
Зарплата: 25 000 — 30 000 руб.
- Ведущий специалист развития медицинской помощи детям и родовспоможения
Зарплата: 25 000 — 27 000 руб.
Хотя конкретные требования к кандидатам не были указаны в предоставленных данных, можно предположить, что для большинства позиций требуется: высшее образование в области медицины или смежных специальностей; опыт работы в системе здравоохранения или на государственной службе. Так же нужны знания законодательства в области здравоохранения и навыки работы с документами.
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