Активы умершего челябинского полпреда президента будут продавать еще полгода

Имущество бывшего полпреда президента РФ в Челябинской области Николая Суденкова будет распродаваться еще полгода. Как следует из материалов арбитражного суда региона, срок реализации продлен до 6 марта.
«Продлить срок процедуры реализации имущества, открытой в отношении гражданина Николая Суденкова до 6 марта 2025 года. Полномочия финуправляющего Екатерины Пономаревой действительны до даты завершения процедуры реализации имущества гражданина», — отмечено в определении суда, которым располагает URA.RU.
Пономарева представит в арбитражный суд отчеты о результатах распродажи активов и использовании денег должника. Также финуправляющего надлежит отчитаться за погашение требований кредиторов. С учетом расплаты по долгам реестр требований оставшихся кредиторов также будет направлен в суд.
В июне жительница Татарстана, кредитор Наиля Менибаева, которой Суденков должен был 23,3 млн рублей, приобрела три четверти земельного участка. Земля расположена в элитном поселке Тарасовке на берегу Шершней. Стоимость недвижимости составила 1,8 миллиона рублей.
Полпредом президента в регионе Суденков был назначен в 1997 году. В 2000 году, когда должности региональных полпредов были упразднены, Владимир Путин своим указом освободил чиновника от должности. Финансово несостоятельным Суденкова суд признал в декабре 2016 года. В июле 2023 года экс-руководитель скончался.
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