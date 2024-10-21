Активы умершего челябинского полпреда президента будут продавать еще полгода

В Челябинске распродают активы бывшего полпреда президента Суденкова

21 октября 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

Покойный Николай Суденков оставил после себя немногочисленное имущество и долги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Имущество бывшего полпреда президента РФ в Челябинской области Николая Суденкова будет распродаваться еще полгода. Как следует из материалов арбитражного суда региона, срок реализации продлен до 6 марта. «Продлить срок процедуры реализации имущества, открытой в отношении гражданина Николая Суденкова до 6 марта 2025 года. Полномочия финуправляющего Екатерины Пономаревой действительны до даты завершения процедуры реализации имущества гражданина», — отмечено в определении суда, которым располагает URA.RU. Пономарева представит в арбитражный суд отчеты о результатах распродажи активов и использовании денег должника. Также финуправляющего надлежит отчитаться за погашение требований кредиторов. С учетом расплаты по долгам реестр требований оставшихся кредиторов также будет направлен в суд. В июне жительница Татарстана, кредитор Наиля Менибаева, которой Суденков должен был 23,3 млн рублей, приобрела три четверти земельного участка. Земля расположена в элитном поселке Тарасовке на берегу Шершней. Стоимость недвижимости составила 1,8 миллиона рублей. Полпредом президента в регионе Суденков был назначен в 1997 году. В 2000 году, когда должности региональных полпредов были упразднены, Владимир Путин своим указом освободил чиновника от должности. Финансово несостоятельным Суденкова суд признал в декабре 2016 года. В июле 2023 года экс-руководитель скончался. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Имущество бывшего полпреда президента РФ в Челябинской области Николая Суденкова будет распродаваться еще полгода. Как следует из материалов арбитражного суда региона, срок реализации продлен до 6 марта. «Продлить срок процедуры реализации имущества, открытой в отношении гражданина Николая Суденкова до 6 марта 2025 года. Полномочия финуправляющего Екатерины Пономаревой действительны до даты завершения процедуры реализации имущества гражданина», — отмечено в определении суда, которым располагает URA.RU. Пономарева представит в арбитражный суд отчеты о результатах распродажи активов и использовании денег должника. Также финуправляющего надлежит отчитаться за погашение требований кредиторов. С учетом расплаты по долгам реестр требований оставшихся кредиторов также будет направлен в суд. В июне жительница Татарстана, кредитор Наиля Менибаева, которой Суденков должен был 23,3 млн рублей, приобрела три четверти земельного участка. Земля расположена в элитном поселке Тарасовке на берегу Шершней. Стоимость недвижимости составила 1,8 миллиона рублей. Полпредом президента в регионе Суденков был назначен в 1997 году. В 2000 году, когда должности региональных полпредов были упразднены, Владимир Путин своим указом освободил чиновника от должности. Финансово несостоятельным Суденкова суд признал в декабре 2016 года. В июле 2023 года экс-руководитель скончался.