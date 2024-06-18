Землю челябинского экс-полпреда президента РФ Суденкова отдали кредитору

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Суд отдал спорный участок кредитору из Казани
Суд отдал спорный участок кредитору из Казани Фото:

Кредитор Наиля Менибаева из Татарстана получила землю покойного экс-полпреда президента РФ в Челябинской области Николая Суденкова, объявленного банкротом. Как следует из определения суда, стоимость участка, по соглашению, составила 1,8 млн рублей.

«Утвердить соглашение об оставлении кредитором Менибаевой Наилей Алиевной нереализованного имущества. [Актив состоит из] трех четвертей земельного участка по адресу в Челябинске», — отмечено в документе.

Земля расположена в поселке Тарасовка к северо-западу от Шершней. Недвижимость пытались трижды продать, но безрезультатно. Приобрести имущество по аукционной цене отсечения финансовый управляющий Екатерина Пономарева предлагала двум другим совладельцам Инессе Кромм и Челябинскому электромеханическому заводу (ЧЭЗ), однако и они, отмечено в судебном документе, заинтересованности не проявили.

Вместе с тем, в ноябре 2023 года завод добился наложения ареста на активы. Предприятие выступило против передачи доли в участке кредитору и за передачу недвижимости в собственность завода. Однако доля предприятию не досталась. Задолженность Суденкова перед Менибаевой достигла 23,3 млн рублей. Частично она будет погашена за счет земельного участка.

Финансово несостоятельным Суденков признан в декабре 2016 года. Следом была введена процедура реализации имущества. В июле 2023 года бывший политик скончался.

При подготовке информации URA.RU направило запрос в офис ЧЭЗ. Ответ к моменту публикации не получен. 

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Кредитор Наиля Менибаева из Татарстана получила землю покойного экс-полпреда президента РФ в Челябинской области Николая Суденкова, объявленного банкротом. Как следует из определения суда, стоимость участка, по соглашению, составила 1,8 млн рублей. «Утвердить соглашение об оставлении кредитором Менибаевой Наилей Алиевной нереализованного имущества. [Актив состоит из] трех четвертей земельного участка по адресу в Челябинске», — отмечено в документе. Земля расположена в поселке Тарасовка к северо-западу от Шершней. Недвижимость пытались трижды продать, но безрезультатно. Приобрести имущество по аукционной цене отсечения финансовый управляющий Екатерина Пономарева предлагала двум другим совладельцам Инессе Кромм и Челябинскому электромеханическому заводу (ЧЭЗ), однако и они, отмечено в судебном документе, заинтересованности не проявили. Вместе с тем, в ноябре 2023 года завод добился наложения ареста на активы. Предприятие выступило против передачи доли в участке кредитору и за передачу недвижимости в собственность завода. Однако доля предприятию не досталась. Задолженность Суденкова перед Менибаевой достигла 23,3 млн рублей. Частично она будет погашена за счет земельного участка. Финансово несостоятельным Суденков признан в декабре 2016 года. Следом была введена процедура реализации имущества. В июле 2023 года бывший политик скончался. При подготовке информации URA.RU направило запрос в офис ЧЭЗ. Ответ к моменту публикации не получен. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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