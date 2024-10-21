Председатель КСП Челябинской области Лошкин ушел в отставку

21 октября 2024 в 13:00 Размер текста - 17 +

Алексей Лошкин сделал еще один шаг к посту мэра Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы мэра Челябинска — 2024 Председатель КСП Челябинской области Алексей Лошкин подал в отставку, которую 21 октября утвердили депутаты заксобрания региона. Эту информацию URA.RU подтвердили URA.RU в областном парламенте. «Сложение полномочий Лошкина депутаты утвердили опросным путем», — пояснили в ЗСО. По информации URA.RU, в ближайшее время он «зайдет» в администрации Челябинска в ранге заместителя главы. Таким образом, к выборам мэра областного центра он уже будет в курсе текущих дел городской власти. Лошкин, которого считают основным кандидатом на пост мэра Челябинска, родился в 1978 году. С августа 1996 года по март 2011 года служил в ГУ МВД по Челябинской области, в 2000 году с отличием окончил Челябинский юридический институт МВД. С 2009 по 2011 год — начальник отдела ОРЧ по борьбе с экономическими преступлениями полицейского главка. В этом же году ушел на госслужбу, возглавив Главное экспертное управление региона. С июня 2013 года по декабрь 2015 года был начальником Главного контрольного управления области. С декабря 2016 года — председатель Контрольно-счетной палаты Челябинской области. Результаты ревизий, проводимых Лошкиным и его подчиненными, неоднократно становились поводом для возбуждения уголовных дел в отношении чиновников и топ-менеджеров. Кандидат юридических наук. Помимо основного образования, прошел переподготовку по программе «Антикризисное управление и деятельность арбитражных управляющих» и получил второе высшее по специальности «Экономика» в ЮУрГУ. Имеет опыт партийной работы — с декабря 2015 по декабрь 2016 года руководил региональным исполкомом ЕР. В августе нынешнего года губернатор Алексей Текслер присвоил Лошкину почетное звание «Заслуженный юрист Челябинской области

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Председатель КСП Челябинской области Алексей Лошкин подал в отставку, которую 21 октября утвердили депутаты заксобрания региона. Эту информацию URA.RU подтвердили URA.RU в областном парламенте. «Сложение полномочий Лошкина депутаты утвердили опросным путем», — пояснили в ЗСО. По информации URA.RU, в ближайшее время он «зайдет» в администрации Челябинска в ранге заместителя главы. Таким образом, к выборам мэра областного центра он уже будет в курсе текущих дел городской власти. Лошкин, которого считают основным кандидатом на пост мэра Челябинска, родился в 1978 году. С августа 1996 года по март 2011 года служил в ГУ МВД по Челябинской области, в 2000 году с отличием окончил Челябинский юридический институт МВД. С 2009 по 2011 год — начальник отдела ОРЧ по борьбе с экономическими преступлениями полицейского главка. В этом же году ушел на госслужбу, возглавив Главное экспертное управление региона. С июня 2013 года по декабрь 2015 года был начальником Главного контрольного управления области. С декабря 2016 года — председатель Контрольно-счетной палаты Челябинской области. Результаты ревизий, проводимых Лошкиным и его подчиненными, неоднократно становились поводом для возбуждения уголовных дел в отношении чиновников и топ-менеджеров. Кандидат юридических наук. Помимо основного образования, прошел переподготовку по программе «Антикризисное управление и деятельность арбитражных управляющих» и получил второе высшее по специальности «Экономика» в ЮУрГУ. Имеет опыт партийной работы — с декабря 2015 по декабрь 2016 года руководил региональным исполкомом ЕР. В августе нынешнего года губернатор Алексей Текслер присвоил Лошкину почетное звание «Заслуженный юрист Челябинской области https://ura.news/news/1052831023 https://ura.news/news/1052830921