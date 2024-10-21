Второй тур президентских выборов в Молдавии назначен на 3 ноября

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Ни один из 11 кандидатов не набрал больше 50% голосов
Ни один из 11 кандидатов не набрал больше 50% голосов Фото:

Второй тур выборов президента в Молдавии пройдет 3 ноября. Об этом сообщила глава ЦИК республики Анжела Караман.

«Предварительная информация показывает, что ни один из 11 кандидатов не набрал больше 50% голосов. Это значит, что через две недели состоится второй тур», — рассказала Караман журналистам. По ее словам, сейчас данные носят предварительный характер, и окончательный результат будет известен в течение 48 часов со дня выборов.

Караман добавила, что после обработки 98,51% протоколов, лидирует действующая глава Молдавии Майя Санду (42,07%) голосов. Во второй тур также прошел бывший генпрокурор Молдавии Александр Стояногло (26,27%). Третье место занимает лидер политсилы «Наша партия» Ренато Усатый (13,7%).

Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Явка составила 51,67%. Накануне лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор заявил, что Санду проиграла референдум по вступлению республики в ЕС, передает 360.ru. Он поблагодарил молдавский народ за то, что не поддались на провокации.

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Второй тур выборов президента в Молдавии пройдет 3 ноября. Об этом сообщила глава ЦИК республики Анжела Караман. «Предварительная информация показывает, что ни один из 11 кандидатов не набрал больше 50% голосов. Это значит, что через две недели состоится второй тур», — рассказала Караман журналистам. По ее словам, сейчас данные носят предварительный характер, и окончательный результат будет известен в течение 48 часов со дня выборов. Караман добавила, что после обработки 98,51% протоколов, лидирует действующая глава Молдавии Майя Санду (42,07%) голосов. Во второй тур также прошел бывший генпрокурор Молдавии Александр Стояногло (26,27%). Третье место занимает лидер политсилы «Наша партия» Ренато Усатый (13,7%). Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Явка составила 51,67%. Накануне лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор заявил, что Санду проиграла референдум по вступлению республики в ЕС, передает 360.ru. Он поблагодарил молдавский народ за то, что не поддались на провокации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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