Жена мэра Екатеринбурга тайно открыла бар во флигеле дома с призраками. Фото

21 октября 2024 в 13:10 Размер текста - 17 +

Бар официально открылся 18 октября, но в Интернете информации о нем нет Фото: Размик Закарян © URA.RU ООО «ЦРБ», принадлежащее бизнеследи Марии Князевой и жене мэра Екатеринбурга Алексея Орлова Елене, открыло бар в отреставрированном флигеле усадьбы Железнова. В меню есть закуски, кофе и различный алкоголь, заметил корреспондент URA.RU. Как рассказали сотрудники, 14 октября было техническое открытие, а официальное состоялось 18 октября, но его не афишировали. Помещение небольшое и выполнено в стиле лофт, на одной из стен — портрет владельца усадьбы Алексея Железнова. На столах можно найти буклеты, в которых рассказывается о купце, его жене-клептоманке и о городской легенде: якобы горожане часто видели призрак умершей жены в окнах усадьбы. Информации о заведении пока нигде нет: ни на картах, ни в социальных сетях. Единственное, что выдает место, — табличка с графиком работы. Новость по теме Мэра Екатеринбурга атаковали через жену и ее бизнес, Орлов ответил Елена Орлова также является соучредителем строительной компании «Центр-К», возводящей ЖК в Кемерово и Новокузнецке. Основным бенефициаром фирмы является тюменский бизнесмен Федор Нейковчен. В апреле 2024-го Орлова вместе с Князевой купила ООО «ЦРБ». В это же время она вышла из состава владельцев ООО «Центр Урал», которое, согласно данным с сайта «Дом.рф», строит ЖК «Галерея» в Академическом районе Екатеринбурга. Основной владелец компании — Нейковчен. Алексей Орлов говорил URA.RU, что его супруга занимается бизнесом автономно, без его участия. «Ее бизнес не связан ни с бюджетом, ни с городом, ни с субъектом (то есть Свердловской областью — прим. URA.RU). Это ее дело личное. Она опытная, грамотная. Я в ее бизнес не вмешиваюсь. Где она, с кем взаимодействует… Это с бюджетом, самое главное, не связано. Это категорический запрет с моей стороны, и она это прекрасно понимает, она умный человек», — уверял градоначальник. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ООО «ЦРБ», принадлежащее бизнеследи Марии Князевой и жене мэра Екатеринбурга Алексея Орлова Елене, открыло бар в отреставрированном флигеле усадьбы Железнова. В меню есть закуски, кофе и различный алкоголь, заметил корреспондент URA.RU. Как рассказали сотрудники, 14 октября было техническое открытие, а официальное состоялось 18 октября, но его не афишировали. Помещение небольшое и выполнено в стиле лофт, на одной из стен — портрет владельца усадьбы Алексея Железнова. На столах можно найти буклеты, в которых рассказывается о купце, его жене-клептоманке и о городской легенде: якобы горожане часто видели призрак умершей жены в окнах усадьбы. Информации о заведении пока нигде нет: ни на картах, ни в социальных сетях. Единственное, что выдает место, — табличка с графиком работы. Елена Орлова также является соучредителем строительной компании «Центр-К», возводящей ЖК в Кемерово и Новокузнецке. Основным бенефициаром фирмы является тюменский бизнесмен Федор Нейковчен. В апреле 2024-го Орлова вместе с Князевой купила ООО «ЦРБ». В это же время она вышла из состава владельцев ООО «Центр Урал», которое, согласно данным с сайта «Дом.рф», строит ЖК «Галерея» в Академическом районе Екатеринбурга. Основной владелец компании — Нейковчен. Алексей Орлов говорил URA.RU, что его супруга занимается бизнесом автономно, без его участия. «Ее бизнес не связан ни с бюджетом, ни с городом, ни с субъектом (то есть Свердловской областью — прим. URA.RU). Это ее дело личное. Она опытная, грамотная. Я в ее бизнес не вмешиваюсь. Где она, с кем взаимодействует… Это с бюджетом, самое главное, не связано. Это категорический запрет с моей стороны, и она это прекрасно понимает, она умный человек», — уверял градоначальник.