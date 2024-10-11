Мэра Екатеринбурга атаковали через жену и ее бизнес, Орлов ответил

Глава Екатеринбурга Орлов заявил, что не участвует в бизнесе жены

12 октября 2024 в 18:11 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов часто появляется с супругой на публичных мероприятиях Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подвергся масштабной медийной атаке: в анонимных telegram-каналах появились сотни однотипных публикаций про него и жену Елену, участвующую в нескольких предприятиях. Это первое широкое обсуждение фигуры Елены Орловой и ее дел за все время работы Орлова в должности. И он прокомментировал ситуацию по просьбе URA.RU. Ранее Орлов рассказывал агентству, что знаком со своей женой с детства, они учились в одном классе, вместе переезжали в Омск в конце 1980-х. Елена Орлова является соучредителем зарегистрированной в Кемерово строительной компании «Центр-К», возводящей ЖК в Кемерово и Новокузнецке. Основным бенефициаром фирмы является тюменский бизнесмен Федор Нейковчен. В апреле 2024-го Елена Орлова вместе с бизнесвумен Марией Князевой купила ООО «ЦРБ», которое работает в сфере общественного питания. В это же время она вышла из состава владельцев ООО «Центр Урал», которое, согласно данным с сайта «Дом.рф», строит ЖК «Галерея» в Академическом районе Екатеринбурга. Основной владелец компании — Нейковчен. Первая волна публикаций, в которых говорится о «скрытой бизнес-империи» Орловых и возможном конфликте интересов, прошла 11—14 сентября. Корреспондент URA.RU обнаружил более 300 постов. Интересно, что появлялись они на разных площадках примерно в одно время (во многих случаях с разницей лишь в минуту-две), десятки публикаций при этом имеют один-пять просмотров. А 10 октября telegram-канал Ural Mash сообщил, что Елена Орлова и Мария Князева открывают буфет в отреставрированном флигеле усадьбы Железнова на ул. Розы Люксембург. Медиапроект утверждает, что Орлов, работая в региональном правительстве, курировал восстановление этого исторического объекта, а Князева ранее вела дела с арендатором здания Дмитрием Сарапуловым. В разговоре с URA.RU Орлов заявил, что никакой «бизнес-империи» нет. «Все доходы в декларации отражены — и мои, и жены», — отметил он. С 2023 года декларации чиновников не публикуют. Последние данные размещались на сайте мэрии в 2022-м. Из них следовало, что за 2021 год Орлов заработал 5,6 миллиона рублей, его супруга — 7,3 млн. «Жена занимается бизнесом небольшим, но там доходов нет никаких абсолютно. И оно все абсолютно прозрачное: то, что надо указывать в декларациях, я это делаю — за себя и за супругу. Ее бизнес не связан ни с бюджетом, ни с городом, ни с субъектом (то есть Свердловской областью — прим. ред.). Это ее дело личное. Она опытная, грамотная. Я в ее бизнес не вмешиваюсь. Где она, с кем взаимодействует… Это с бюджетом, самое главное, не связано. Это категорический запрет с моей стороны, и она это прекрасно понимает, она умный человек», — подчеркнул мэр. Посты в Telegram на эту тему он назвал «заказными историями». «У меня оппонентов немало, потому что всем не угодишь. Но самое главное — жить честно и по закону, это мой принцип», — добавил Орлов. Но предположить, кто именно мог проплатить атаку, мэр затруднился. Когда начался массовый постинг в сентябре городские чиновники предполагали, что это может быть связано с присутствием Орлова в лонг-листе претендентов на пост полпреда президента РФ в УрФО (его в итоге занял Артем Жога). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подвергся масштабной медийной атаке: в анонимных telegram-каналах появились сотни однотипных публикаций про него и жену Елену, участвующую в нескольких предприятиях. Это первое широкое обсуждение фигуры Елены Орловой и ее дел за все время работы Орлова в должности. И он прокомментировал ситуацию по просьбе URA.RU. Ранее Орлов рассказывал агентству, что знаком со своей женой с детства, они учились в одном классе, вместе переезжали в Омск в конце 1980-х. Елена Орлова является соучредителем зарегистрированной в Кемерово строительной компании «Центр-К», возводящей ЖК в Кемерово и Новокузнецке. Основным бенефициаром фирмы является тюменский бизнесмен Федор Нейковчен. В апреле 2024-го Елена Орлова вместе с бизнесвумен Марией Князевой купила ООО «ЦРБ», которое работает в сфере общественного питания. В это же время она вышла из состава владельцев ООО «Центр Урал», которое, согласно данным с сайта «Дом.рф», строит ЖК «Галерея» в Академическом районе Екатеринбурга. Основной владелец компании — Нейковчен. Первая волна публикаций, в которых говорится о «скрытой бизнес-империи» Орловых и возможном конфликте интересов, прошла 11—14 сентября. Корреспондент URA.RU обнаружил более 300 постов. Интересно, что появлялись они на разных площадках примерно в одно время (во многих случаях с разницей лишь в минуту-две), десятки публикаций при этом имеют один-пять просмотров. А 10 октября telegram-канал Ural Mash сообщил, что Елена Орлова и Мария Князева открывают буфет в отреставрированном флигеле усадьбы Железнова на ул. Розы Люксембург. Медиапроект утверждает, что Орлов, работая в региональном правительстве, курировал восстановление этого исторического объекта, а Князева ранее вела дела с арендатором здания Дмитрием Сарапуловым. В разговоре с URA.RU Орлов заявил, что никакой «бизнес-империи» нет. «Все доходы в декларации отражены — и мои, и жены», — отметил он. С 2023 года декларации чиновников не публикуют. Последние данные размещались на сайте мэрии в 2022-м. Из них следовало, что за 2021 год Орлов заработал 5,6 миллиона рублей, его супруга — 7,3 млн. «Жена занимается бизнесом небольшим, но там доходов нет никаких абсолютно. И оно все абсолютно прозрачное: то, что надо указывать в декларациях, я это делаю — за себя и за супругу. Ее бизнес не связан ни с бюджетом, ни с городом, ни с субъектом (то есть Свердловской областью — прим. ред.). Это ее дело личное. Она опытная, грамотная. Я в ее бизнес не вмешиваюсь. Где она, с кем взаимодействует… Посты в Telegram на эту тему он назвал «заказными историями». «У меня оппонентов немало, потому что всем не угодишь. Но самое главное — жить честно и по закону, это мой принцип», — добавил Орлов. Но предположить, кто именно мог проплатить атаку, мэр затруднился. Когда начался массовый постинг в сентябре городские чиновники предполагали, что это может быть связано с присутствием Орлова в лонг-листе претендентов на пост полпреда президента РФ в УрФО (его в итоге занял Артем Жога).