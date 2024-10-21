Блогер Лебедев считает, что раскладка клавиатуры — самая главная проблема России

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Лебедев отметил, неудобно при написании знаков препинания всегда нажимать Shift
Лебедев отметил, неудобно при написании знаков препинания всегда нажимать Shift Фото:

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев считает, что глобальной проблемой России является  раскладка клавиатуры компьютера. Об этом он рассказал в выпуске обзора новостей в соцсети «ВКонтакте». 

«У России есть одна, просто размером со страну мегаглобальнейшая проблема, супердиверсия, которую сделал Запад и безграмотные русские программисты», — заявил Лебедев, говоря об особенностях русской раскладки клавиатуры. Так, по словам дизайнера, чтобы напечатать многие знаки препинания, нужно нажимать на клавишу Shift.

В латинской раскладке все знаки препинания находятся в нижнем регистре, поэтому нет необходимости нажимать на дополнительные клавиши, отметил Лебедев. Он призвал российских властей как можно скорее бороться с проблемой раскладки.

Ранее Лебедев в своем telegram-канале назвал латышских чиновников, запретивших ему въезд в страну, «жалкими, мелкими, ничтожными», передает 360.ru. Он отметил, что это решение подтвердило силу русского языка. 

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Блогер и дизайнер Артемий Лебедев считает, что глобальной проблемой России является  раскладка клавиатуры компьютера. Об этом он рассказал в выпуске обзора новостей в соцсети «ВКонтакте».  «У России есть одна, просто размером со страну мегаглобальнейшая проблема, супердиверсия, которую сделал Запад и безграмотные русские программисты», — заявил Лебедев, говоря об особенностях русской раскладки клавиатуры. Так, по словам дизайнера, чтобы напечатать многие знаки препинания, нужно нажимать на клавишу Shift. В латинской раскладке все знаки препинания находятся в нижнем регистре, поэтому нет необходимости нажимать на дополнительные клавиши, отметил Лебедев. Он призвал российских властей как можно скорее бороться с проблемой раскладки. Ранее Лебедев в своем telegram-канале назвал латышских чиновников, запретивших ему въезд в страну, «жалкими, мелкими, ничтожными», передает 360.ru. Он отметил, что это решение подтвердило силу русского языка. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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