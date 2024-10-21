Блогер Лебедев считает, что раскладка клавиатуры — самая главная проблема России

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев считает, что глобальной проблемой России является раскладка клавиатуры компьютера. Об этом он рассказал в выпуске обзора новостей в соцсети «ВКонтакте».
«У России есть одна, просто размером со страну мегаглобальнейшая проблема, супердиверсия, которую сделал Запад и безграмотные русские программисты», — заявил Лебедев, говоря об особенностях русской раскладки клавиатуры. Так, по словам дизайнера, чтобы напечатать многие знаки препинания, нужно нажимать на клавишу Shift.
В латинской раскладке все знаки препинания находятся в нижнем регистре, поэтому нет необходимости нажимать на дополнительные клавиши, отметил Лебедев. Он призвал российских властей как можно скорее бороться с проблемой раскладки.
Ранее Лебедев в своем telegram-канале назвал латышских чиновников, запретивших ему въезд в страну, «жалкими, мелкими, ничтожными», передает 360.ru. Он отметил, что это решение подтвердило силу русского языка.
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