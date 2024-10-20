Пермский следком показал видео с места пожара, на котором погибли дети

Следственное управление СК России по Пермскому краю показало кадры с места пожара в поселке Уральский. Видео опубликовано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».
«Следователи территориального следственного отдела и следователи-криминалисты проводят осмотр места происшествия, допрашивают очевидцев, назначают и проводят необходимые судебные экспертизы, по результатам которых установят причины пожара и гибели детей. Проводится комплекс иных следственных и процессуальных действий для установления всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в пресс-службе краевого СУ СК России.
Пожар охватил двухэтажный многоквартирный дом по улице Северной, 21. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о ходе расследования гибели детей при пожаре.
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