20 октября 2024

Пермский следком показал видео с места пожара, на котором погибли дети

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Следователи осматривают место пожара в поселке Уральском и допрашивают очевидцев
Следователи осматривают место пожара в поселке Уральском и допрашивают очевидцев Фото:
новость из сюжета
В Пермском крае на пожаре погибли трое детей

Следственное управление СК России по Пермскому краю показало кадры с места пожара в поселке Уральский. Видео опубликовано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

«Следователи территориального следственного отдела и следователи-криминалисты проводят осмотр места происшествия, допрашивают очевидцев, назначают и проводят необходимые судебные экспертизы, по результатам которых установят причины пожара и гибели детей. Проводится комплекс иных следственных и процессуальных действий для установления всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в пресс-службе краевого СУ СК России.

Пожар охватил двухэтажный многоквартирный дом по улице Северной, 21. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о ходе расследования гибели детей при пожаре. 

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Следственное управление СК России по Пермскому краю показало кадры с места пожара в поселке Уральский. Видео опубликовано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». «Следователи территориального следственного отдела и следователи-криминалисты проводят осмотр места происшествия, допрашивают очевидцев, назначают и проводят необходимые судебные экспертизы, по результатам которых установят причины пожара и гибели детей. Проводится комплекс иных следственных и процессуальных действий для установления всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в пресс-службе краевого СУ СК России. Пожар охватил двухэтажный многоквартирный дом по улице Северной, 21. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о ходе расследования гибели детей при пожаре. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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