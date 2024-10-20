20 октября 2024

Бастрыкин требует доклад о расследовании ЧП с гибелью детей в пермском поселке

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Александр Бастрыкин потребовал доложить об установленных обстоятельствах
Александр Бастрыкин потребовал доложить об установленных обстоятельствах Фото:
новость из сюжета
В Пермском крае на пожаре погибли трое детей

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о ходе расследования гибели детей при пожаре. Трагедия произошла в поселке Уральском Пермского края 21 октября.

«Следственным управлением СК России по Пермскому краю по факту гибели малолетних во время пожара расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — сообщается в telegram-канале краевого СУ СК России.

Пожар охватил двухэтажный многоквартирный дом по улице Северной, 21. Губернатор Дмитрий Махонин создал оперативный штаб и поручил главе Нытвенского округа оказать помощь пострадавшим. Мэр Нытвы Ринат Хаертдинов сообщил, что пострадавшим от пожара окажут материальную помощь и предоставят временное жилье.

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о ходе расследования гибели детей при пожаре. Трагедия произошла в поселке Уральском Пермского края 21 октября. «Следственным управлением СК России по Пермскому краю по факту гибели малолетних во время пожара расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — сообщается в telegram-канале краевого СУ СК России. Пожар охватил двухэтажный многоквартирный дом по улице Северной, 21. Губернатор Дмитрий Махонин создал оперативный штаб и поручил главе Нытвенского округа оказать помощь пострадавшим. Мэр Нытвы Ринат Хаертдинов сообщил, что пострадавшим от пожара окажут материальную помощь и предоставят временное жилье.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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