Жителей Перми взволновала информация о заселении трудовых мигрантов в здание бывшего детского сада, расположенного в Кировском районе в непосредственной близости от школы. Ситуация активно обсуждается в социальной сети «ВКонтакте», где горожане делятся своими переживаниями.
«В детский сад №261 рядом со школой №63 в Кировском районе Перми заселяют 250 мигрантов. Сегодня там идет обустройство, завезли двухъярусные кровати. Здание закрыли, пообещав сделать ремонт и снова открыть для детей. Сейчас мы не чувствуем себя в безопасности и очень переживаем за наших детей», — написала в соцсетях пермячка Марина.
По информации из документов на сайте мэрии Перми, здание детского сада №261 «Березка» по улице Воронежской, 1 построено в 1975 году. Оно рассчитано на размещение 11 групп детей в возрасте от 3 до 7 лет. Законодательством не допускается размещение в помещениях и на территории образовательных организаций объектов, функционально не связанных с образовательной деятельностью.
Ситуацию URA.RU разъяснили в мэрии Перми. Там сообщили, что детский сад законсервирован и отдан в аренду одному из городских предприятий. В нем планируют разместить рабочих. «Здание детского сада при этом будет сохранено в отрасли образования — аренда не подразумевает смену назначения имущественного комплекса и участка. Детсад законсервирован два года назад в связи с незаполняемостью. В микрорайоне работают другие детские сады, нехватки мест в учреждениях дошкольного образования нет», — сообщили URA.RU в мэрии Перми.
По данным властей, также будут усилены меры безопасности жителей. Предприятием планируется организация дежурства постов ГБР. Сроки аренды здания в мэрии не уточнили. По данным источников URA.RU, в здании детского сада будут проживать рабочие, которые строят новый цех Пермского порохового завода. Агентство направило запрос в пресс-службу предприятия. Ответ на него ожидается.
Ранее URA.RU писало о том, что глава пермского управления СКР проконтролирует расследование дела в отношении мигранта. Житель Кишертского округа пожаловался главе СУ СК по Пермскому краю Денису Головкину на то, что иностранный гражданин совершил преступление в отношении его родственника.
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