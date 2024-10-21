Власти устранят одну из главных причин пробок на российских дорогах. Правительство одобрило законопроект, который позволит оформлять ДТП с помощью портала «Госуслуги», не вызывая сотрудников полиции. Как объяснили URA.RU эксперты, нововведение поможет городским службам быстрее ликвидировать заторы.
Проект «О внесении изменений в статью 111 Федерального закона „Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств“» правительство одобрило на заседании 17 октября. Нововведение даст возможность страховщикам оформить извещение о дорожно-транспортном происшествии в форме электронного документа без участия уполномоченных сотрудников полиции, с использованием Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).
В пояснительной записке, опубликованной в системе обеспечения законодательной деятельности, говорится, что мера позволит страховщикам увеличить количество инструментов для оформления извещения о ДТП в форме электронного документа, что, в свою очередь, приведет к расширению практики составления электронных извещений об авариях водителями без вызова ГАИ. Проект внесен на рассмотрение в Государственную думу.
Оформление ДТП с привлечением правоохранителей — это сложный процесс, который занимает много времени и усугубляет пробки на дорогах. Инициатива правительства позволит в большинстве случаев урегулировать вопрос быстро, полагает ведущий научный сотрудник Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Константин Трофименко.
«Кузовные ДТП и аварии с жертвами подчиняются разным закономерностям. Легких инцидентов гораздо больше, они хаотичны и создают заторы», — рассказал эксперт.
Если представить карту среднестатистического города, на ней каждый день возникает серия таких точек, где из-за столкновений скапливаются автомобили, отметил он. «Новый закон ускорит устранение небольших аварий, что, в свою очередь, приведет к уменьшению пробок на дорогах», — считает Трофименко.
У властей в вопросе регулирования ДТП был выбор — нанять больше полицейских либо упростить процедуру оформления документов, считает независимый транспортный эксперт Дмитрий Адамидов. По его мнению, увеличение штата МВД не гарантирует того, что ведомство справится со всеми инцидентами на дорогах, поэтому правительство решило пойти по более рациональному пути.
«Большая часть дорожно-транспортных происшествий не требует выезда сотрудников правоохранительных органов. Если нет жертв и отягчающих обстоятельств, нет каких-либо больших разногласий, то разумно регистрировать столкновение автомобилей через электронные сервисы», — резюмировал он.
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