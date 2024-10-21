Российские войска готовят плацдарм для освобождения Суджи в Курской области. Солдаты ВСУ заняли оборонительные позиции в городе.
«ВС РФ готовят плацдарм для начала боев за Суджу», — пишет telegram-канал Mash. Хутора Колмаков и Дмитрюков уже взяты российскими военными под контроль. ВСУ заняли позиции в районе кирпичного завода на улице Строительной в Судже и ожидают атаки. Американская ЧВК Forward Observation Group вывела бойцов с курского направления из-за больших потерь.
В зоне Плехово продолжается уничтожение остатков украинской пехоты, наблюдается увеличение дезертирства среди военных ВСУ. Согласно Минобороны РФ, потери армии Украины на курском направлении превысили 25 тысяч человек, передали в telegram-канале.
Свыше 1,8 тысячи солдат ВСУ оказались в окружении в Курской области, в Суджанском и Кореневском районах. Российские войска освободили четыре населенных пункта: Ветрено, Матвеевку, Жебловку и Дуровку. Бои продолжаются в районе Кругленького, где украинские войска понесли значительные потери.
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