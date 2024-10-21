Mash: ВС РФ готовят плацдарм для освобождения Суджи в Курской области

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ВС РФ заняли хутора Колмаков и Дмитрюков, пишет Mash
ВС РФ заняли хутора Колмаков и Дмитрюков, пишет Mash Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Российские войска готовят плацдарм для освобождения Суджи в Курской области. Солдаты ВСУ заняли оборонительные позиции в городе.

«ВС РФ готовят плацдарм для начала боев за Суджу», — пишет telegram-канал Mash. Хутора Колмаков и Дмитрюков уже взяты российскими военными под контроль. ВСУ заняли позиции в районе кирпичного завода на улице Строительной в Судже и ожидают атаки. Американская ЧВК Forward Observation Group вывела бойцов с курского направления из-за больших потерь.

В зоне Плехово продолжается уничтожение остатков украинской пехоты, наблюдается увеличение дезертирства среди военных ВСУ. Согласно Минобороны РФ, потери армии Украины на курском направлении превысили 25 тысяч человек, передали в telegram-канале.

Свыше 1,8 тысячи солдат ВСУ оказались в окружении в Курской области, в Суджанском и Кореневском районах. Российские войска освободили четыре населенных пункта: Ветрено, Матвеевку, Жебловку и Дуровку. Бои продолжаются в районе Кругленького, где украинские войска понесли значительные потери.

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Российские войска готовят плацдарм для освобождения Суджи в Курской области. Солдаты ВСУ заняли оборонительные позиции в городе. «ВС РФ готовят плацдарм для начала боев за Суджу», — пишет telegram-канал Mash. Хутора Колмаков и Дмитрюков уже взяты российскими военными под контроль. ВСУ заняли позиции в районе кирпичного завода на улице Строительной в Судже и ожидают атаки. Американская ЧВК Forward Observation Group вывела бойцов с курского направления из-за больших потерь. В зоне Плехово продолжается уничтожение остатков украинской пехоты, наблюдается увеличение дезертирства среди военных ВСУ. Согласно Минобороны РФ, потери армии Украины на курском направлении превысили 25 тысяч человек, передали в telegram-канале. Свыше 1,8 тысячи солдат ВСУ оказались в окружении в Курской области, в Суджанском и Кореневском районах. Российские войска освободили четыре населенных пункта: Ветрено, Матвеевку, Жебловку и Дуровку. Бои продолжаются в районе Кругленького, где украинские войска понесли значительные потери.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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