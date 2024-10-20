Аэропорт Сургута отсудил компенсацию у машзавода из Москвы

Аэропорт Сургута отсудил у машзавода «Сварог» из Москвы убытки за нарушение договора поставки снегоуборочной машины. Предприятие не доставило технику в срок, поэтому аэропорту пришлось разорвать контракт и закупать машину у другого поставщика.
«АО „Аэропорт Сургут“ обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к научно-производственному объединению машиностроения „Сварог“ о взыскании убытков в размере 1 895 487 рублей 50 копеек, процентов за пользование чужими денежными средствами. Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа — Югры удовлетворил исковые требования аэропорта», — указано в документах суда, которые есть в распоряжении URA.RU.
Сургутский аэропорт провел тендер на поставку снегоуборочной машины, в котором победителем стал машзавод «Сварог», предложивший наименьшую цену. Компания заключила договор на сумму более 13 млн рублей, и аэропорт перевел почти четыре миллиона рублей авансом. Согласно договору, «Сварог» должен был поставить технику в течение двух с половиной месяцев.
Несколько раз машзавод просил отсрочку поставки, и аэропорт шел на уступки, однако поставщик так и не выполнил обязательства. В итоге аэропорт был вынужден искать нового поставщика и заключил договор с ООО «Спецстроймаш». Разница в стоимости между первоначальной сделкой и новой составила 1 895 487 рублей. «Сварог» отказался добровольно возмещать убытки, и аэропорт обратился в суд, который в итоге постановил взыскать со «Сварога» компенсацию в полном объеме.
URA.RU направило запросы в аэропорт Сургута и ООО «Научно-производственное объединение машиностроения „Сварог“». На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.
Ранее URA.RU писало, что аэропорт Сургута оштрафован за нарушения при оформлении закупок. Компания не соблюдала сроки размещения договоров и протоколов выбора поставщика.
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