Главная проблема Украины в конфликте с РФ заключается не в нехватке вооружения, а в недостатке людей. Об этом рассказал представитель пресс-службы украинского минобороны.
«Проблема сейчас не в вооружении, а в людях. Никто не хочет идти в армию», — передает слова представителя минобороны Украины газета El Pais. Он добавил, что многие не хотят вступать в ряды ВСУ, из-за чего бригады испытывают сложности с ротацией и истощены. Вскоре может возникнуть ситуация, когда не останется желающих воевать, заключил собеседник газеты.
Украинская армия сталкивается с нехваткой личного состава, что приводит к сокращению численности «мясных штурмов» на фронте, сообщал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Также среди ВСУ отмечается проблема бегства солдат с позиций, передает RT.
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