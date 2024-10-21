В минобороны Украины назвали главную проблему в конфликте с РФ

Pais: проблема Украины — в нехватке людей, а не в недостатке вооружения
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ВСУ могут остаться без должного количества военных, заявили в Минобороны Украины
ВСУ могут остаться без должного количества военных, заявили в Минобороны Украины Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Главная проблема Украины в конфликте с РФ заключается не в нехватке вооружения, а в недостатке людей. Об этом рассказал представитель пресс-службы украинского минобороны.

«Проблема сейчас не в вооружении, а в людях. Никто не хочет идти в армию», — передает слова представителя минобороны Украины газета El Pais. Он добавил, что многие не хотят вступать в ряды ВСУ, из-за чего бригады испытывают сложности с ротацией и истощены. Вскоре может возникнуть ситуация, когда не останется желающих воевать, заключил собеседник газеты.

Украинская армия сталкивается с нехваткой личного состава, что приводит к сокращению численности «мясных штурмов» на фронте, сообщал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Также среди ВСУ отмечается проблема бегства солдат с позиций, передает RT.

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Главная проблема Украины в конфликте с РФ заключается не в нехватке вооружения, а в недостатке людей. Об этом рассказал представитель пресс-службы украинского минобороны. «Проблема сейчас не в вооружении, а в людях. Никто не хочет идти в армию», — передает слова представителя минобороны Украины газета El Pais. Он добавил, что многие не хотят вступать в ряды ВСУ, из-за чего бригады испытывают сложности с ротацией и истощены. Вскоре может возникнуть ситуация, когда не останется желающих воевать, заключил собеседник газеты. Украинская армия сталкивается с нехваткой личного состава, что приводит к сокращению численности «мясных штурмов» на фронте, сообщал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Также среди ВСУ отмечается проблема бегства солдат с позиций, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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