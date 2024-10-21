В Екатеринбурге криминальный авторитет избил женщину. Видео

21 октября 2024 в 17:59 Размер текста - 17 +

Марсель Гасанов не первый раз пускает в ход кулаки в спорах с женщинами (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Криминальный авторитет Марсель Гасанов снова поднял руку на женщину. Об одном таком случае URA.RU рассказывало 17 октября. Сейчас в распоряжении агентства оказалось новое видео, на котором мужчина бьет сотрудницу общепита. Судя по кадрам, Гасанов сначала о чем-то спорит с женщиной, потом наотмашь бьет ее по лицу. От сильного удара та падает на стул. Разнимать потасовку бросается свидетель: то ли человек из окружения авторитета, то ли охранник. «Видео, предположительно, было сделано в заведении „Рози Джейн“. На кадрах разговор с администратором. В тот день Марсель вел себя неадекватно, был в ненормальном состоянии. Ему сделали замечание и попросили удалиться, он начал моросить и ударил женщину», — сказал источник агентства. Ранее Гасанов ударил администратора элитного интим-салона «Распутин». Сделал он это, не желая платить 50 тысяч рублей за услуги секс-сотрудницы. Этот момент тоже попал на видео. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Криминальный авторитет Марсель Гасанов снова поднял руку на женщину. Об одном таком случае URA.RU рассказывало 17 октября. Сейчас в распоряжении агентства оказалось новое видео, на котором мужчина бьет сотрудницу общепита. Судя по кадрам, Гасанов сначала о чем-то спорит с женщиной, потом наотмашь бьет ее по лицу. От сильного удара та падает на стул. Разнимать потасовку бросается свидетель: то ли человек из окружения авторитета, то ли охранник. «Видео, предположительно, было сделано в заведении „Рози Джейн“. На кадрах разговор с администратором. В тот день Марсель вел себя неадекватно, был в ненормальном состоянии. Ему сделали замечание и попросили удалиться, он начал моросить и ударил женщину», — сказал источник агентства. Ранее Гасанов ударил администратора элитного интим-салона «Распутин». Сделал он это, не желая платить 50 тысяч рублей за услуги секс-сотрудницы. Этот момент тоже попал на видео.