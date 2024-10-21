Группа БРИКС не оправдала ожиданий Запада

За 15 лет своего существования Группа БРИКС показала, что не зависит от мнения и ожидания Запада. Об этом в интервью URA.RU сказал ведущий эксперт Экспертного совета по вопросам участия РФ в объединении БРИКС Виктор Хейфец.
«БРИКС продемонстрировала, что обладает собственной динамикой и не зависит исключительно от того, что от нее ждут в тех или иных столицах, тем более в столицах стран, которые не входят в объединение. БРИКС показала, что вполне может быть дополнительной площадкой (необязательно антизападной) для обсуждения общих глобальных вопросов. Страны БРИКС всегда говорили о более справедливом, более представительном миропорядке, но никогда не говорили, что они хотят заменить полностью собой МВФ или еще какую-то структуру», — пояснил политолог.
Саммит БРИКС пройдет в Казани 22-24 октября. Это будет крупнейшее политическое событие года для всех стран, входящих в объединение, в котором Россия в 2024 году является председателем.
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