20 октября 2024

Власти ХМАО распродают резервуары банкротного НПЗ

Власти Кондинского района ХМАО продают резервуары банкротного нефтяного завода
© Служба новостей «URA.RU»
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В Кондинском районе ХМАО продают нефтяные резервуары банкротного НПЗ
В Кондинском районе ХМАО продают нефтяные резервуары банкротного НПЗ Фото:

Власти Кондинского района ХМАО объявили аукцион по продаже резервуаров для хранения нефти и топлива. Начальная цена пяти емкостей составляет 1,4 млн рублей.

«Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района выставил на торги несколько емкостей, расположенные в поселке Мортка. Среди предложений — два горизонтальных резервуара для нефти с подогревом с начальной ценой 1 388 000 рублей, три емкости для топлива с начальной ценой 1 021 000 рублей», — сообщил агентству URA.RU организатор торгов. Объем резервуаров составляет от 15 до 50 кубометров.

В Мортке располагался нефтеперерабатывающий завод им. Г.М. Борисова. Несколько лет назад он обанкротился, а имущество предприятия пошло с молотка.

Ранее URA.RU писало, что в поселке Мортка продается участок площадью 0,8 гектара с железнодорожным тупиком и козловым краном, расположенный вблизи нефтеперерабатывающего завода. Цена имущества составила 35 миллионов рублей. 

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Власти Кондинского района ХМАО объявили аукцион по продаже резервуаров для хранения нефти и топлива. Начальная цена пяти емкостей составляет 1,4 млн рублей. «Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района выставил на торги несколько емкостей, расположенные в поселке Мортка. Среди предложений — два горизонтальных резервуара для нефти с подогревом с начальной ценой 1 388 000 рублей, три емкости для топлива с начальной ценой 1 021 000 рублей», — сообщил агентству URA.RU организатор торгов. Объем резервуаров составляет от 15 до 50 кубометров. В Мортке располагался нефтеперерабатывающий завод им. Г.М. Борисова. Несколько лет назад он обанкротился, а имущество предприятия пошло с молотка. Ранее URA.RU писало, что в поселке Мортка продается участок площадью 0,8 гектара с железнодорожным тупиком и козловым краном, расположенный вблизи нефтеперерабатывающего завода. Цена имущества составила 35 миллионов рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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