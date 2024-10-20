Власти ХМАО распродают резервуары банкротного НПЗ

Власти Кондинского района ХМАО объявили аукцион по продаже резервуаров для хранения нефти и топлива. Начальная цена пяти емкостей составляет 1,4 млн рублей.
«Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района выставил на торги несколько емкостей, расположенные в поселке Мортка. Среди предложений — два горизонтальных резервуара для нефти с подогревом с начальной ценой 1 388 000 рублей, три емкости для топлива с начальной ценой 1 021 000 рублей», — сообщил агентству URA.RU организатор торгов. Объем резервуаров составляет от 15 до 50 кубометров.
В Мортке располагался нефтеперерабатывающий завод им. Г.М. Борисова. Несколько лет назад он обанкротился, а имущество предприятия пошло с молотка.
Ранее URA.RU писало, что в поселке Мортка продается участок площадью 0,8 гектара с железнодорожным тупиком и козловым краном, расположенный вблизи нефтеперерабатывающего завода. Цена имущества составила 35 миллионов рублей.
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