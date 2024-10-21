Зеленский заявил, что ВСУ создали буферную зону в Курской области

Украина создала «буферную зону» на территории Курской области. Такое заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский.
«Мы создали буферную зону у нашей границы на российской территории», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Он добавил, что обсуждал с военным командованием дальнейшие шаги для укрепления фронта, включая обеспечение войск вооружением и техникой.
После освобождения Курской области российские войска продолжат наступление в Сумскую область для создания буферных зон, заявил генерал-майор Сергей Липовой. Он отметил, что, с учетом продвижения к окраине Суджи, Курская область может быть полностью освобождена через месяц-полтора, передает «Национальная служба новостей». Российские войска уже сейчас готовят плацдарм для освобождения Суджи, в то время как ВСУ занимают оборонительные позиции в городе.
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