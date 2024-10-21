Ушаков раскрыл, как будет проходить саммит БРИКС в Казани

Ушаков: лидеры БРИКС обсудят сотрудничество в экономике и культуре

21 октября 2024 в 20:30 Размер текста - 17 +

На саммите БРИКС ожидается насыщенная программа, заявил Ушаков Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС На саммите БРИКС в Казани лидеры стран обсудят сотрудничество в экономике, культуре и других отраслях. Об этом в ходе специального брифинга рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков. «В широком составе лидеры оценят взаимодействие в экономике, отраслевом и культурном треке, будут заслушаны доклады по работе нового банка. По завершении лидеры БРИКС примут итоговый документ — Казанская декларация саммита БРИКС, который суммирует все итоги и дискуссии в рамках двух заседаний саммита. Этот документ находится в стадии подготовки», — заявил Ушаков. Он добавил, что саммит начнется вечером 22 октября с неформального ужина, а 23 октября пройдет два заседания — в узком и широком составе. В узком формате будут обсуждаться текущие конфликты и расширение состава БРИКС. С 23 по 24 октября запланировано множество двусторонних встреч, в том числе с президентами Индии, ЮАР и Турции. Основное внимание политики уделят ситуации на Ближнем Востоке и взаимодействию стран глобального Юга. Саммит завершится 24 октября итоговой пресс-конференцией президента России Владимира Путина, заключил Ушаков. С 22 по 24 октября в Казани состоится саммит БРИКС. На мероприятии ожидается участие более 20 мировых лидеров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На саммите БРИКС в Казани лидеры стран обсудят сотрудничество в экономике, культуре и других отраслях. Об этом в ходе специального брифинга рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков. «В широком составе лидеры оценят взаимодействие в экономике, отраслевом и культурном треке, будут заслушаны доклады по работе нового банка. По завершении лидеры БРИКС примут итоговый документ — Казанская декларация саммита БРИКС, который суммирует все итоги и дискуссии в рамках двух заседаний саммита. Этот документ находится в стадии подготовки», — заявил Ушаков. Он добавил, что саммит начнется вечером 22 октября с неформального ужина, а 23 октября пройдет два заседания — в узком и широком составе. В узком формате будут обсуждаться текущие конфликты и расширение состава БРИКС. С 23 по 24 октября запланировано множество двусторонних встреч, в том числе с президентами Индии, ЮАР и Турции. Основное внимание политики уделят ситуации на Ближнем Востоке и взаимодействию стран глобального Юга. Саммит завершится 24 октября итоговой пресс-конференцией президента России Владимира Путина, заключил Ушаков. С 22 по 24 октября в Казани состоится саммит БРИКС. На мероприятии ожидается участие более 20 мировых лидеров.