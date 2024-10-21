21 октября 2024

Бастрыкин взял на контроль ситуацию с пермяками, напуганными мигрантами

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексндр Бастрыкин обратил внимание на проблему пермяков
Алексндр Бастрыкин обратил внимание на проблему пермяков Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о возможном нарушении миграционного законодательства в Перми. Поводом для этого стали опасения местных жителей из-за трудовых мигрантов, которых собираются разместить в здание бывшего детского сада в Кировском районе города, передает пресс-служба надзорного ведомства.

«В здании бывшего детского сада на улице Воронежской осуществляется подключение коммуникаций и благоустройство помещений, в которые заселят более 250 мигрантов. Местные жители опасаются за безопасность своих детей, поскольку хостел располагается у школы. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Пермскому краю Денису Головкину провести процессуальную проверку и доложить о результатах», — написано в telegram-канале ведомства.

В мэрии Перми рассказали URA.RU, что детский сад №261 рядом со школой №63 сейчас законсервирован и отдан в аренду одному из городских предприятий. Именно здесь собираются разместить мигрантов. По мнению источников агентства, знакомых с планами работ, в указанном здании будут проживать специалисты, занятые на строительстве нового цеха Пермского порохового завода.

Редакция направила письменный запрос в пресс-службу предприятия. Ответ на него на момент публикации получен не был.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о возможном нарушении миграционного законодательства в Перми. Поводом для этого стали опасения местных жителей из-за трудовых мигрантов, которых собираются разместить в здание бывшего детского сада в Кировском районе города, передает пресс-служба надзорного ведомства. «В здании бывшего детского сада на улице Воронежской осуществляется подключение коммуникаций и благоустройство помещений, в которые заселят более 250 мигрантов. Местные жители опасаются за безопасность своих детей, поскольку хостел располагается у школы. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Пермскому краю Денису Головкину провести процессуальную проверку и доложить о результатах», — написано в telegram-канале ведомства. В мэрии Перми рассказали URA.RU, что детский сад №261 рядом со школой №63 сейчас законсервирован и отдан в аренду одному из городских предприятий. Именно здесь собираются разместить мигрантов. По мнению источников агентства, знакомых с планами работ, в указанном здании будут проживать специалисты, занятые на строительстве нового цеха Пермского порохового завода. Редакция направила письменный запрос в пресс-службу предприятия. Ответ на него на момент публикации получен не был.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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