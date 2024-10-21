Бастрыкин взял на контроль ситуацию с пермяками, напуганными мигрантами

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о возможном нарушении миграционного законодательства в Перми. Поводом для этого стали опасения местных жителей из-за трудовых мигрантов, которых собираются разместить в здание бывшего детского сада в Кировском районе города, передает пресс-служба надзорного ведомства.
«В здании бывшего детского сада на улице Воронежской осуществляется подключение коммуникаций и благоустройство помещений, в которые заселят более 250 мигрантов. Местные жители опасаются за безопасность своих детей, поскольку хостел располагается у школы. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Пермскому краю Денису Головкину провести процессуальную проверку и доложить о результатах», — написано в telegram-канале ведомства.
В мэрии Перми рассказали URA.RU, что детский сад №261 рядом со школой №63 сейчас законсервирован и отдан в аренду одному из городских предприятий. Именно здесь собираются разместить мигрантов. По мнению источников агентства, знакомых с планами работ, в указанном здании будут проживать специалисты, занятые на строительстве нового цеха Пермского порохового завода.
Редакция направила письменный запрос в пресс-службу предприятия. Ответ на него на момент публикации получен не был.
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