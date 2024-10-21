Первоуральцы страдают из-за затопленных подвалов, власти обещают все исправить

В Первоуральске из-за подземного ручья затопило подвалы домов

22 октября 2024 в 02:03 Размер текста - 17 +

Подвалы затопило водой из подземного ручья (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Первоуральске (Свердловская область) жители улицы Ватутина жалуются на затопленные подвалы нескольких подъездов из-за подземного ручья. Начальник управления ЖКХ и строительства города Андрей Кушев сообщил, что взяли воду на анализ и пообещал скорое начало ремонтных работ. «Нет уже сил! Куда мы только ни обращались, нам абсолютно никто не может помочь. Как идет подача отопления, с торца у нас бьет родничок теплой воды. И от этого у нас топит подвалы», — заявила ОТВ местная жительница Екатерина Гусева. По словам другой жительницы дома Нины Самохваловой, больше всего от затоплений страдают жители первых этажей, так как вздувается пол и вода смешивается с канализацией, из-за чего распространяется вонь. Жители столкнулись с потопом две недели назад. Вода поднялась на уровень 1,5 метра. В ответ на многочисленные жалобы жителей управляющая компания заявила, что канализация функционирует нормально, а ответственность за устранение протечек лежит на ресурсных компаниях. В городской администрации уточнили, что о проблеме известно и проводятся анализы для определения стратегии ремонта. «Сейчас взяты пробы воды, которая течет по улице с целью определения жесткости. Если более жесткая вода — это вода холодного водоснабжения, если более мягкая, то это вода теплосетей», — сказал Андрей Кушев. Он заявил, что после получения результатов начнутся ремонтные работы. Ранее центр Первоуральска был затоплен 5—6 октября. Тогда причиной разлившихся стоков по центральным улицам стала коммунальная авария на улице Ленина. После этого 14 октября жители города вновь пожаловались на затопление и вонь около набережной. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Первоуральске (Свердловская область) жители улицы Ватутина жалуются на затопленные подвалы нескольких подъездов из-за подземного ручья. Начальник управления ЖКХ и строительства города Андрей Кушев сообщил, что взяли воду на анализ и пообещал скорое начало ремонтных работ. «Нет уже сил! Куда мы только ни обращались, нам абсолютно никто не может помочь. Как идет подача отопления, с торца у нас бьет родничок теплой воды. И от этого у нас топит подвалы», — заявила ОТВ местная жительница Екатерина Гусева. По словам другой жительницы дома Нины Самохваловой, больше всего от затоплений страдают жители первых этажей, так как вздувается пол и вода смешивается с канализацией, из-за чего распространяется вонь. Жители столкнулись с потопом две недели назад. Вода поднялась на уровень 1,5 метра. В ответ на многочисленные жалобы жителей управляющая компания заявила, что канализация функционирует нормально, а ответственность за устранение протечек лежит на ресурсных компаниях. В городской администрации уточнили, что о проблеме известно и проводятся анализы для определения стратегии ремонта. «Сейчас взяты пробы воды, которая течет по улице с целью определения жесткости. Если более жесткая вода — это вода холодного водоснабжения, если более мягкая, то это вода теплосетей», — сказал Андрей Кушев. Он заявил, что после получения результатов начнутся ремонтные работы. Ранее центр Первоуральска был затоплен 5—6 октября. Тогда причиной разлившихся стоков по центральным улицам стала коммунальная авария на улице Ленина. После этого 14 октября жители города вновь пожаловались на затопление и вонь около набережной.