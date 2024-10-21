Челябинский фонд экс-депутата Госдумы Барышева признан банкротом

22 октября 2024 в 01:55 Размер текста - 17 +

В фонде «Соцгород» Андрея Барышева введено наблюдение после банкротства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский фонд «Соцгород», основанный экс-депутатом Госдумы Андреем Барышевым, 21 октября признан банкротом. В фонде введено внешнее наблюдение. Сообщение об этом появилось в картотеке дел арбитражного суда Челябинской области. «Судебное заседание завершено. Введение наблюдения», — говорится в сообщении. Полный текст документа еще не опубликован. Фонд сам инициировал процедуру банкротства. «Соцгород» был создан весной 1999 года. Фонд занимался соцпроектами и помогал Барышеву на выборах в гордуму и ЗСО. Также при поддержке «Соцгорода» Бырышев избрался в Госдуму по Челябинскому округу в 2016 году. В 2021 году Барышев не смог переизбраться. 20 лет фонд занимал площади Центрального клуба Металлургического района Челябинска. Само здание принадлежит минимуществу региона. В 2021 году министерство расторгло контракт с фондом об аренде клуба. «Соцгород» пытался судиться некоторое время с минмуществом, все суды проиграл и освободил помещение. При этом фонд задолжал за аренду более 11 млн рублей, после чего и подал ходатайство о банкротстве. Теперь «Согород» просит включить минимущество в число кредиторов. В пресс-службе Барышева судебный процесс не комментируют. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинский фонд «Соцгород», основанный экс-депутатом Госдумы Андреем Барышевым, 21 октября признан банкротом. В фонде введено внешнее наблюдение. Сообщение об этом появилось в картотеке дел арбитражного суда Челябинской области. «Судебное заседание завершено. Введение наблюдения», — говорится в сообщении. Полный текст документа еще не опубликован. Фонд сам инициировал процедуру банкротства. «Соцгород» был создан весной 1999 года. Фонд занимался соцпроектами и помогал Барышеву на выборах в гордуму и ЗСО. Также при поддержке «Соцгорода» Бырышев избрался в Госдуму по Челябинскому округу в 2016 году. В 2021 году Барышев не смог переизбраться. 20 лет фонд занимал площади Центрального клуба Металлургического района Челябинска. Само здание принадлежит минимуществу региона. В 2021 году министерство расторгло контракт с фондом об аренде клуба. «Соцгород» пытался судиться некоторое время с минмуществом, все суды проиграл и освободил помещение. При этом фонд задолжал за аренду более 11 млн рублей, после чего и подал ходатайство о банкротстве. Теперь «Согород» просит включить минимущество в число кредиторов. В пресс-службе Барышева судебный процесс не комментируют.