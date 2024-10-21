21 октября 2024

Челябинский фонд экс-депутата Госдумы Барышева признан банкротом

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Андрей Барышев подал документы на выборы в Государственную думу в ТИК Металлургического района. Челябинск, барышев андрей
В фонде «Соцгород» Андрея Барышева введено наблюдение после банкротства Фото:

Челябинский фонд «Соцгород», основанный экс-депутатом Госдумы Андреем Барышевым, 21 октября признан банкротом. В фонде введено внешнее наблюдение. Сообщение об этом появилось в картотеке дел арбитражного суда Челябинской области.

«Судебное заседание завершено. Введение наблюдения», — говорится в сообщении. Полный текст документа еще не опубликован. Фонд сам инициировал процедуру банкротства.

«Соцгород» был создан весной 1999 года. Фонд занимался соцпроектами и помогал Барышеву на выборах в гордуму и ЗСО. Также при поддержке «Соцгорода» Бырышев избрался в Госдуму по Челябинскому округу в 2016 году. В 2021 году Барышев не смог переизбраться.

20 лет фонд занимал площади Центрального клуба Металлургического района Челябинска. Само здание принадлежит минимуществу региона. В 2021 году министерство расторгло контракт с фондом об аренде клуба. «Соцгород» пытался судиться некоторое время с минмуществом, все суды проиграл и освободил помещение. При этом фонд задолжал за аренду более 11 млн рублей, после чего и подал ходатайство о банкротстве.

Теперь «Согород» просит включить минимущество в число кредиторов. В пресс-службе Барышева судебный процесс не комментируют.

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Челябинский фонд «Соцгород», основанный экс-депутатом Госдумы Андреем Барышевым, 21 октября признан банкротом. В фонде введено внешнее наблюдение. Сообщение об этом появилось в картотеке дел арбитражного суда Челябинской области. «Судебное заседание завершено. Введение наблюдения», — говорится в сообщении. Полный текст документа еще не опубликован. Фонд сам инициировал процедуру банкротства. «Соцгород» был создан весной 1999 года. Фонд занимался соцпроектами и помогал Барышеву на выборах в гордуму и ЗСО. Также при поддержке «Соцгорода» Бырышев избрался в Госдуму по Челябинскому округу в 2016 году. В 2021 году Барышев не смог переизбраться. 20 лет фонд занимал площади Центрального клуба Металлургического района Челябинска. Само здание принадлежит минимуществу региона. В 2021 году министерство расторгло контракт с фондом об аренде клуба. «Соцгород» пытался судиться некоторое время с минмуществом, все суды проиграл и освободил помещение. При этом фонд задолжал за аренду более 11 млн рублей, после чего и подал ходатайство о банкротстве. Теперь «Согород» просит включить минимущество в число кредиторов. В пресс-службе Барышева судебный процесс не комментируют.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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