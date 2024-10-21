21 октября 2024

В центре Челябинска продают старинный особняк за 100 миллионов рублей. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Исторические здания центра города. Челябинск, улица карла маркса 70
Дом купца Бусыгина в Челябинске является памятником архитектуры Фото:

В Челябинске выставили на продажу историческое здание за 100 миллионов рублей. Оно расположено в самом центре областной столицы — на улице Карла Маркса, 70. Предложение появилось на доске интернет-объявлений.

«Продаю двухэтажное здание в центре города. Является объектом культурного наследия — памятник архитектуры 19 века», — сообщается на сайте «Авито».

Суммарная площадь двухэтажного строения составляет почти 1000 квадратных метров. В здании чистовая отделка и центральные коммуникации, говорится в объявлении.

Предлагаемый к продаже объект — дом купца Бусыгина. Считается, что это самый старый полукаменный двухэтажный дом в Челябинске. Ему около 160 лет.

Как ранее сообщало URA.RU, бизнесу Челябинской области предложили инвестировать в памятники культурного наследия. На продажу выставлены 29 таких объектов. В их числе чаеразвесочная фабрика в Челябинске.

Дом купца Бусыгина продают за 100 миллионов рублей
Дом купца Бусыгина продают за 100 миллионов рублей

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В Челябинске выставили на продажу историческое здание за 100 миллионов рублей. Оно расположено в самом центре областной столицы — на улице Карла Маркса, 70. Предложение появилось на доске интернет-объявлений. «Продаю двухэтажное здание в центре города. Является объектом культурного наследия — памятник архитектуры 19 века», — сообщается на сайте «Авито». Суммарная площадь двухэтажного строения составляет почти 1000 квадратных метров. В здании чистовая отделка и центральные коммуникации, говорится в объявлении. Предлагаемый к продаже объект — дом купца Бусыгина. Считается, что это самый старый полукаменный двухэтажный дом в Челябинске. Ему около 160 лет. Как ранее сообщало URA.RU, бизнесу Челябинской области предложили инвестировать в памятники культурного наследия. На продажу выставлены 29 таких объектов. В их числе чаеразвесочная фабрика в Челябинске.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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