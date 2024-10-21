В Челябинске выставили на продажу историческое здание за 100 миллионов рублей. Оно расположено в самом центре областной столицы — на улице Карла Маркса, 70. Предложение появилось на доске интернет-объявлений.
«Продаю двухэтажное здание в центре города. Является объектом культурного наследия — памятник архитектуры 19 века», — сообщается на сайте «Авито».
Суммарная площадь двухэтажного строения составляет почти 1000 квадратных метров. В здании чистовая отделка и центральные коммуникации, говорится в объявлении.
Предлагаемый к продаже объект — дом купца Бусыгина. Считается, что это самый старый полукаменный двухэтажный дом в Челябинске. Ему около 160 лет.
Как ранее сообщало URA.RU, бизнесу Челябинской области предложили инвестировать в памятники культурного наследия. На продажу выставлены 29 таких объектов. В их числе чаеразвесочная фабрика в Челябинске.
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