В центре Челябинска продают старинный особняк за 100 миллионов рублей. Скрин

22 октября 2024 в 03:16 Размер текста - 17 +

Дом купца Бусыгина в Челябинске является памятником архитектуры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске выставили на продажу историческое здание за 100 миллионов рублей. Оно расположено в самом центре областной столицы — на улице Карла Маркса, 70. Предложение появилось на доске интернет-объявлений. «Продаю двухэтажное здание в центре города. Является объектом культурного наследия — памятник архитектуры 19 века», — сообщается на сайте «Авито». Суммарная площадь двухэтажного строения составляет почти 1000 квадратных метров. В здании чистовая отделка и центральные коммуникации, говорится в объявлении. Предлагаемый к продаже объект — дом купца Бусыгина. Считается, что это самый старый полукаменный двухэтажный дом в Челябинске. Ему около 160 лет. Как ранее сообщало URA.RU, бизнесу Челябинской области предложили инвестировать в памятники культурного наследия. На продажу выставлены 29 таких объектов. В их числе чаеразвесочная фабрика в Челябинске. Дом купца Бусыгина продают за 100 миллионов рублей Сайт «Авито» https://www.avito.ru/chelyabinsk/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_980_m_4214800290 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске выставили на продажу историческое здание за 100 миллионов рублей. Оно расположено в самом центре областной столицы — на улице Карла Маркса, 70. Предложение появилось на доске интернет-объявлений. «Продаю двухэтажное здание в центре города. Является объектом культурного наследия — памятник архитектуры 19 века», — сообщается на сайте «Авито». Суммарная площадь двухэтажного строения составляет почти 1000 квадратных метров. В здании чистовая отделка и центральные коммуникации, говорится в объявлении. Предлагаемый к продаже объект — дом купца Бусыгина. Считается, что это самый старый полукаменный двухэтажный дом в Челябинске. Ему около 160 лет. Как ранее сообщало URA.RU, бизнесу Челябинской области предложили инвестировать в памятники культурного наследия. На продажу выставлены 29 таких объектов. В их числе чаеразвесочная фабрика в Челябинске.