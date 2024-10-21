21 октября 2024

Ишимский рыбак поймал щуку весом почти пять килограммов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Вес выловленной рыбы, по словам рыбака, составил почти пять килограммов
Вес выловленной рыбы, по словам рыбака, составил почти пять килограммов Фото:

Житель Ишима поймал огромную щуку весом почти пять килограммов. Об этом Сергей Маломыжев рассказал в социальных сетях. 

«Ишим, адреналин раздавал 4, 900 (грамм — прим. ред.)», — написал Сергей Маломыжев в группе «Ишимский рыболовный клуб». К публикации он приложил фото с выловленной рыбой.

Пятикилограммовую щуку поймал ишимец
Пятикилограммовую щуку поймал ишимец
Фото:

Огромная щука не была единственной в тот день. Кроме нее рыбаку удалось поймать еще двух рыб весом в 2 и 1,2 килограмма. 

Ранее URA.RU сообщало, что Тюменский рыбак поймал огромного налима. Крупную рыбу он выловил в Пышме. 

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Житель Ишима поймал огромную щуку весом почти пять килограммов. Об этом Сергей Маломыжев рассказал в социальных сетях.  «Ишим, адреналин раздавал 4, 900 (грамм — прим. ред.)», — написал Сергей Маломыжев в группе «Ишимский рыболовный клуб». К публикации он приложил фото с выловленной рыбой. Огромная щука не была единственной в тот день. Кроме нее рыбаку удалось поймать еще двух рыб весом в 2 и 1,2 килограмма.  Ранее URA.RU сообщало, что Тюменский рыбак поймал огромного налима. Крупную рыбу он выловил в Пышме. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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