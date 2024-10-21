Вес выловленной рыбы, по словам рыбака, составил почти пять килограммов
Житель Ишима поймал огромную щуку весом почти пять килограммов. Об этом Сергей Маломыжев рассказал в социальных сетях.
«Ишим, адреналин раздавал 4, 900 (грамм — прим. ред.)», — написал Сергей Маломыжев в группе «Ишимский рыболовный клуб». К публикации он приложил фото с выловленной рыбой.
Пятикилограммовую щуку поймал ишимец
Огромная щука не была единственной в тот день. Кроме нее рыбаку удалось поймать еще двух рыб весом в 2 и 1,2 килограмма.
Ранее URA.RU сообщало, что Тюменский рыбак поймал огромного налима. Крупную рыбу он выловил в Пышме.
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