Жители Уральского собирают деньги на похороны детей, погибших на пожаре

Жители поселка Уральский Пермского края организовали сбор денег для семьи, потерявшей в результате пожара троих детей. Информация опубликована в сообществе территориального общественного самоуправления (ТОС) поселка.
«Семья, потерявшая детей, нуждается в финансовой помощи на похороны. Пожалуйста, помогите кто чем может. Даже 50, 100 рублей помогут семье», — говорится в посте, опубликованном сообществом. В нем также указаны реквизиты для перевода денег.
Доме на улице Северной в Уральском загорелся утром 21 октября. В результате пожара погибли три мальчика 1,3 и 5 лет. По факту случившегося возбуждено и расследуется уголовное дело. Причины возникновения пожара устанавливаются.
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