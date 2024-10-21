21 октября 2024

Жители Уральского собирают деньги на похороны детей, погибших на пожаре

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Жители поселка хотят помочь семье, которая потеряла детей
Жители поселка хотят помочь семье, которая потеряла детей Фото:
новость из сюжета
В Пермском крае на пожаре погибли трое детей

Жители поселка Уральский Пермского края организовали сбор денег для семьи, потерявшей в результате пожара троих детей. Информация опубликована в сообществе территориального общественного самоуправления (ТОС) поселка.

«Семья, потерявшая детей, нуждается в финансовой помощи на похороны. Пожалуйста, помогите кто чем может. Даже 50, 100 рублей помогут семье», — говорится в посте, опубликованном сообществом. В нем также указаны реквизиты для перевода денег.

Доме на улице Северной в Уральском загорелся утром 21 октября. В результате пожара погибли три мальчика 1,3 и 5 лет. По факту случившегося возбуждено и расследуется уголовное дело. Причины возникновения пожара устанавливаются.

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Жители поселка Уральский Пермского края организовали сбор денег для семьи, потерявшей в результате пожара троих детей. Информация опубликована в сообществе территориального общественного самоуправления (ТОС) поселка. «Семья, потерявшая детей, нуждается в финансовой помощи на похороны. Пожалуйста, помогите кто чем может. Даже 50, 100 рублей помогут семье», — говорится в посте, опубликованном сообществом. В нем также указаны реквизиты для перевода денег. Доме на улице Северной в Уральском загорелся утром 21 октября. В результате пожара погибли три мальчика 1,3 и 5 лет. По факту случившегося возбуждено и расследуется уголовное дело. Причины возникновения пожара устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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