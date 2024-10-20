Погибли трое детей, идет расследование: что известно о пожаре в пермском поселке

В поселке Уральский Пермского края в многоквартирном доме произошел пожар. В результате 11 жильцов самостоятельно покинули здание, но погибли трое малолетних детей. Возбуждено и расследуется уголовное дело. Вся информация о ЧП к этому часу — в сбойке URA.RU.
Что произошло
В ночное время 21 октября, в двухэтажном жилом доме поселка Уральский по адресу улица Северная, 21, случился пожар. Огонь охватил 140 квадратных метров. В тушении пожара приняли участие 20 специалистов и 5 единиц техники МЧС России. По поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина был создан оперативный штаб.
Жертвы пожара
Горящий дом самостоятельно смогли покинуть 11 человек. Но в ходе тушения пожара спасатели обнаружили тела мальчиков 1, 2 и 5 лет. Их матери — 25-летней пермячки в момент возникновения ЧП не было дома. Когда пожар уже разгорелся, женщина забежала в квартиру и попыталась спасти детей, но не смогла найти их из-за дыма. В результате она надышалась угарным газом. Ей на месте оказали помощь врачи и экстренные службы.
Уголовное дело
Причины пожара будут установлены после экспертизы. Известно, что в квартире не было пожарного извещателя, который мог бы своевременно оповестить жильцов о ЧП. Следователями возбуждено и расследуется уголовное дело. Статья — «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Проверку обстоятельств ЧП также проводят сотрудники прокуратуры. За последние 30 дней, это уже второй пожар с погибшими в поселке.
Маневренный фонд
Решается вопрос о размещении тех, кому необходимо временное жилье. Об этом сообщил глава Нытвенского округа Ринат Хаертдинов. При этом, по словам источника URA.RU, в поселке сложная ситуация с жилым фондом. «Дома в Уральском на 40-50% в ветхом состоянии. Это наследие фанерного комбината. На данный момент в Нытве строится только одно МКД. Это здание, состоящее из двух и более квартир и общего имущества, но эта стройка проблемная», — пояснил URA.RU знакомый с ситуацией источник. Еще один источник агентства считает, предполагает, что в территории желательно скорректировать приоритеты. «В бюджете заложены средства на строительство в Нытве новой школы. Эти деньги можно перекинуть на расселение людей, так как нужды в школе нет. В ней все равно особо некому будет учиться», — рассказал URA.RU инсайдер.
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